Langsam über sich hinauswachsen in Erlangen

Mit dem Projekt "Jugend stärken im Quartier" gelingt der GGFA in vielen Fällen die Vermittlung ins Arbeitsleben - vor 39 Minuten

ERLANGEN - Im falschen Moment "keinen Bock" auf Schule und dann für immer abgehängt? Das soll und muss nicht sein. Das Projekt "Jugend stärken im Quartier" bei der GGFA zeigt, dass es einen Weg (zurück) ins Arbeitsleben gibt.









Der erste Schritt hin zur Bewältigung schwieriger Situationen kann bei den Worten beginnen, mit denen man sie beschreibt. "Wir haben den nächsten Schritt zur beruflichen Verankerung im Blick", sagt Martin Maisch, Leiter der Abteilung "Jugend und Bildung" bei der GGFA in Erlangen, wenn er über das Modellprojekt "Jugend stärken im Quartier" (JUSTiQ) spricht.

Der nächste Schritt zur beruflichen Verankerung: Das ist es, was das Projekt und dessen Teilnehmer anpeilen. Es handelt sich um Jugendliche und junge Erwachsene, bei denen — so steht es im Jahresbericht 2016 — "multiple Hemmnislagen vorliegen". Suriya Koedruang formuliert es anders. "Ich hab’s verkackt", sagt er. Damit meint der 21-Jährige, der durch das Projekt "JUSTiQ" jetzt in eine Koch-Ausbildung vermittelt wurde, das, was war, bevor er zur GGFA stieß.

Vor elf Jahren kam er als Zehnjähriger aus Thailand nach Deutschland, zog von der Großmutter zu seiner Mutter. Und wurde in ein ganz neues Leben geworfen. In Thailand, sagt er, habe er mit sieben Jahren neben der Schule bereits gearbeitet. In Deutschland stand die Schule im Mittelpunkt, er besuchte eine Übergangsklasse und lernte Deutsch. Aber mit dem Hauptschulabschluss klappte es nicht.

Den hat er dann nachgeholt. Später. Nach ein paar Versuchen, anderweitig Fuß zu fassen. Das GGFA-Projekt "Transit" hat ihn fit dafür gemacht. Und das Projekt "Jugend stärken im Quartier" half ihm ins Arbeitsleben. Nach einem Praktikum im August auf Schloss Atzelsberg bei Gastronom Nägel hat er dort, unter der Anleitung von Küchenchef Jan Heinl, vor wenigen Wochen mit der Ausbildung zum Koch begonnen.

Wenn Suriya Koedruang darüber spricht, leuchten seine Augen. "Ich gehöre zum Team", sagt er stolz. "Das ist wie eine Familie." Und dann schickt er noch hinterher: "Ich gebe mein Bestes." Zufrieden sind sie deshalb mit ihm, das spürt man in der großen Küche, wo gerade ein mehrgängiges Essen für eine große Tagungsgruppe vorbereitet wird.

Der Kompetenzagentur und speziell der Sozialpädagogin Kirstin Borchert ist der junge Mann sehr dankbar. Ohne deren Hilfe, glaubt er, hätte er es nicht geschafft. Das Projekt JUSTiQ sei "einfach das beste", sagt er im Brustton der Überzeugung.

Solche Rückmeldungen freuen Borchert und ihre drei Kollegen, die das Projekt betreuen, natürlich. Aber auch allein die Statistik ist vielsagend. Von 105 Teilnehmern, die 2016 das Projekt verließen, hatten 75 eine Ausbildungsstelle oder eine Anschlussförderung. Das sei ein sehr hoher Anteil, sagt Martin Maisch aus seiner langjährigen Erfahrung bei verschiedenen Maßnahmen im SGB II.

Die Gründe für den Erfolg? Die sieht Maisch darin, dass das Projekt niederschwellig und die Teilnahme freiwillig ist, außerdem seien die Kollegen im Team hochqualifiziert. Tatsächlich schaffen sie es, die Jugendlichen "in eine Eigenmotivation reinzubringen", wie Kirstin Borchert es ausdrückt. Ihre Kollegin Corina Rössler sagt: "Der Vorteil des Projekts ist, dass wir einen sehr langen Atem haben dürfen." Das heißt, wenn Jugendliche "mal wegbrechen", dann könne man sie doch wieder anbinden.

Wie das geht, lässt sich erahnen, wenn Teammitglied Thomas Dade versichert: "Wir sind sehr stolz auf unsere Jugendlichen." Die machen, so Dade, kleinste Schritte, wachsen aber dabei über sich selbst hinaus. Und eines ist klar: Bestrafungsmechanismen greifen nicht. Zum Beispiel Abmahnungen oder Schelte, weil jemand zu spät kommt oder einen Termin komplett verpennt — so etwas gibt es hier nicht. "Das hat vorher nicht funktioniert. Warum sollen wir es genauso machen?", sagt Rössler.

Vielmehr stellen sie fest, dass die Jugendlichen selbst nicht glücklich sind, wenn sie die einzigen Übriggebliebenen sind, die keine Ausbildung haben. Von "Störungen in der Bildungsbiografie" spricht Dade. "Der Grund dafür liegt in der Regel im sozialen Umfeld." Eine Krise, eine Trennung der Eltern, ein Verlust, ein Todesfall — die Jugendlichen gehen nicht aus dem Haus, bleiben der Schule fern. "Der Reifungsprozess verschiebt sich nach hinten."

Die Sache mit dem Projekt, findet Suriya Koedruang, "muss man weitersagen". Weil es so gut sei. Auch für ihn gibt es Lob. Von Kirstin Borchert. "Suriya Koedruang ist immer pünktlich und arbeitet hart", sagt sie. Bevor er die Kochlehre angefangen hat, hat er im Restaurant seiner Tante gekocht — thailändisch, versteht sich. Jetzt will er lernen, wie man typisch deutsch kocht. Sein Lieblingsgericht? "Schäufele", sagt er. Das und noch viel mehr möchte er können. "Es ist Zeit, erwachsen zu sein", erklärt er.

EVA KETTLER