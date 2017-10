Lärmschutzwand ein Schildbürgerstreich?

ERLANGEN - Die Gabionen-Lärmschutzmauer am südlichen Ortseingang von Eltersdorf wurde während der Bürgerversammlung heftig kritisiert. Sogar als "Schandmauer" wurde das Bauwerk bezeichnet.

„Das sollte einfach nur teuer werden, und das haben Sie ja auch geschafft“: Die Lärmschutzwand am Südlichen Ortseingang von Eltersdorf sorgte für hitzige Diskussionen bei der Bürgerversammlung. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Bereits im vergangenen Jahr hatten sich einige Bürger mächtig über die Gabionenwand entlang der Eltersdorfer Straße beklagt, die als Lärmschutz für das dahinter liegende neue Wohngebiet errichtet worden war. Während der Bürgerversammlung wurde nun richtig schweres Geschütz gegen die Verwaltung aufgefahren. "Das sollte einfach nur teuer werden, und das haben Sie ja auch geschafft", meinte der Eltersdorfer Unternehmer Willi Merz. Denn die Häuslebauer, die hinter der Wand wohnen, mussten sie selbst bezahlen, obwohl sie diese gar nicht wollten. 150.000 Euro hätten die Eigentümer der Grundstücke für diesen "Schildbürgerstreich" berappen müssen, klagte eine Frau.

Zudem hätten sie Erschließungskosten für das Baugebiet in Höhe von 1,2 Millionen Euro selbst bezahlt. Und für den Erhaltungsaufwand solle man nun noch einmal 50.000 Euro löhnen. Diese Summe sei allerdings nach Verhandlungen mit der Stadt auf zehn Jahre gestreckt worden, bestätigte die Frau. Von Pflege oder gar Erhaltungsmaßnahmen sei trotzdem nichts zu sehen. Vielmehr würde das Unkraut vor der Mauer wuchern.

Außerdem sei dem Ortsbeirat versprochen worden, die mit Steinen gefüllten Drahtkörbe würden noch begrünt, so dass das Bauwerk nicht mehr so auffalle, bestätigte der Ortsbeiratsvorsitzende Wolfgang Appelt. Auch das sei bislang nicht geschehen.

Planungsreferent Josef Weber versuchte deutlich zu machen, dass ohne den Lärmschutz dort nicht hätte gebaut werden dürfen. "Das ist nichts, was wir uns wünschen, aber die Mauer ist wegen des Lärmschutzes notwendig". Es gebe ein neues Baurecht, und nach dem müssten die Lärmschutzvorschriften eingehalten werden.

Während der emotionalen Diskussion wurde auch gefragt, ob in Erlangen mit zweierlei Maß gemessen werde, weil an der Staatsstraße in Tennenlohe auf dem ehemaligen Straube-Gelände die Häuser auch ohne Lärmschutzmauer gebaut werden durften. Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens bekräftigte daraufhin, dass die Verwaltung nicht mit zweierlei Maß messe. Sie werde der Sache nachgehen und auch dafür sorgen, dass das Unkraut an der Mauer entfernt werde.

Oberbürgermeister Florian Janik versprach zudem zu prüfen, ob die Gabionenwand noch begrünt werden könne. "Wenn das geht, dann werden wir es nachholen". Und er sagte auch: "Ich gebe Ihnen Recht, dass das nicht schön aussieht".

