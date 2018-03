Lebensgefahr auf den Eisflächen rund um Erlangen

ERLANGEN - Die Stadt weist erneut darauf hin, dass beim Betreten von Eisflächen Lebensgefahr droht. Insbesondere für den Dechsendorfer Weiher gilt ein "absolutes Betretungsverbot".

"Eislaufen verboten" - Die Warntafeln am "Dechsi“ werden oft ignoriert. Insbesondere für den Dechsendorfer Weiher gilt ein "absolutes Betretungsverbot". © Foto: Sippel



In den Erlanger Nachrichten, aber auch in den sozialen Netzwerken, waren in den vergangenen Tagen regelmäßig Fotos von Schlittschuhläufern, Eishockey-Spielern und Eisstockschützen auf dem Dechsendorfer Weiher zu sehen. Das hat die Stadt dazu veranlasst, nochmal auf die großen Gefahren beim Betreten der Eisflächen hinzuweisen.

Denn: "Die Eisflächen auf den Weihern im Stadtgebiet haben auch während der Frostperiode nicht die notwendigen Stärken für eine Freigabe erreicht. Durch das nun einsetzende Tauwetter hat sich die Einbruchgefahr noch weiter erhöht."

Die Polizei ist übrigens in den vergangenen Tagen bereits mehrfach eingeschritten, um "unvernünftige Personen" vom Eis des Dechsendorfer Weihers zu holen, die trotz deutlich sichtbarer Warntafeln die Eisfläche betreten haben.

