Leckeres aus dem Foodtruck: Streetfood Markt in Erlangen

Dritte Ausgabe der Veranstaltung findet am Sonntag im E-Werk statt - 21.06.2018 18:00 Uhr

ERLANGEN - Die dritte Ausgabe des Streetfood Markts in Erlangen wird am Sonntag, 24. Juni, im E-Werk gefeiert.

Erwartet wird ein vielfältiges Angebot der Foodtrucks und Stände. Auf dem Genießermarkt sind Erlanger Lokalhelden wie zum Beispiel "Frau B." geladen, aber auch Stände wie "gönning" die sich mit ihren süßen Verzückungen bereits auf dem Nürnberg Streetfood Markt einen Namen gemacht haben. Das Angebot verspricht einen kulturell-kulinarischen Streifzug durch die traditionellen und exotischen Küchen dieser Welt.

In Zusammenarbeit mit Foodtrucks Deutschland werden wieder Foodtrucks vertreten sein, die von leckeren Burgern bis hin zu Süßkartoffelspaghetti aus dem Truck raus auf dem E-Werk Parkplatz ihre Kreationen unters Volk bringen. Aufgetischt wird im großen Saal und im neu gestalteten E-Werk Garten. Ein buntes Rahmenprogramm mit Straßenkünstlern und DJ sorgen für gute Stimmung.

