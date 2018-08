Leeres Schlauchboot sorgte für Großeinsatz auf der Regnitz

ERLANGEN - Große Aufregung herrschte am Mittwoch an der Regnitz bei Eltersdorf, weil dort ein im Wasser festhängendes Schlauchboot entdeckt worden war. Letztendlich aber machten sich die Einsatzkräfte umsonst auf den Weg.

Ein leeres Schlauchboot in der Regnitz hatte einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Sogar ein Hubschrauber landete am Ort des Geschehens. © Klaus-Dieter Schreiter



Ein leeres Schlauchboot in der Regnitz hatte einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Sogar ein Hubschrauber landete am Ort des Geschehens. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Feuerwehr, Wasserrettung, Rettungshubschrauber, Notarzt, DLRG und Polizei waren zum Regnitzgrund zwischen Eltersdorf und Frauenaurach ausgerückt, weil Spaziergänger dort am Mittwochabend gegen 19 Uhr ein offenbar gekentertes Schlauchboot im Wasser entdeckt hatten.

Tatsächlich entdeckten die Einsatzkräfte ein Schlauchboot, das in der Flussmitte an dort gestautem Treibholz fest hing. Feuerwehrtaucher arbeiteten sich zum Boot vor - es war aber leer. Sein "Kapitän" war weit und breit nicht zu entdecken. Eine an der Einsatzstelle vorbeikommende Hundehalterin informierte die Kräfte dann jedoch, dass das Boot dort bereits eine Woche lang fest hing.

Daraufhin wurde der Großeinsatz abgebrochen. Das Boot zogen die Taucher jedoch an Land, wo es unbrauchbar gemacht wurde. Es wird nun von der Feuerwehr entsorgt. Nachdem der Rettungshubschrauber wieder gestartet war, zogen auch die Schaulustigen wieder ab, die von der großen Anzahl der Blaulichter angezogen worden waren.

