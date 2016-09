Leerlauf im Zentrum: Ladensterben in Erlangen

ERLANGEN - Verödet die Erlanger Innenstadt mehr und mehr? Jein. Es gibt immer wieder neue Geschäfte, aber auch Läden, die schließen. 18 Leerstände zählt das City-Management allein im Zentrum. Die Gründe dafür sind vielschichtig.

Immer mehr Geschäfte in der Erlanger Innenstadt schließen. © Fotos: Giulia Iannicelli



Dreikönigstraße 5, Fahrstraße 10, Friedrichstraße 6, Friedrichstraße 31, Hauptstraße 41, Luitpoldstraße 8, Goethestraße 17 und Untere Karlstraße 7: Wer an diesen oder anderen Gebäuden mitten in der Innenstadt vorbeikommt, trifft auf heruntergezogene Rollos, halbherzig abmontierte Geschäftsschilder und zum Teil trostlos leere Innenräume.

18 verfügbare Ladenflächen listet das City-Management (CM) Erlangen für die Altstadt und den erweiterten Bereich bis südliche Goethe-/Friedrichstraße im Sektor Einzelhandel auf (Stand: 28. Juli 2016).

Mit Mittlerfunktion

Alle drei Monate macht das Team rund um den Geschäftsführer des CityManagements, Christian Frank, eine Bestandsaufnahme der innerstädtischen Leerstände. Schließlich hat das CM eine Art Mittlerfunktion zwischen möglichen Interessenten und Vermietern. Im besten Fall bringt die Abteilung, die zum Wirtschaftsreferat gehört, beide zusammen. „Die Erhebung von Leerständen ergibt für uns ein gutes Schaubild“, sagt der CM-Chef.

Wer davon lieber einen eigenen Eindruck bekommen möchte, muss nur vom Rathausplatz in Richtung Altstadtmarkt laufen, und immer mal wieder links und rechts vom Weg abbiegen: Nach geschlossenen Läden muss man nicht lange suchen. Selbst alt eingesessene Geschäfte machen dicht: wie das Sanitätshaus Kleinknecht im vergangenen März. Das Gebäude am Marktplatz 3 steht seitdem leer — und befindet sich somit auch auf der aktuellen Zusammenstellung der City-Manager.

Warum aber findet eine Immobilie wie diese oder so manch andere in bester Innenstadtlage keinen Mieter? Der Hauptgrund liege in den „sehr extremen“ Mieten. „Die Besitzer verlangen Preise, die nicht mehr zu erwirtschaften sind“, erläutert Fachmann Frank. In einer Seitenstraße wie der Unteren Karlstraße, also in einer so genannten B-Lage, liegen die Vorstellungen der Eigentümer (bzw. oft der Eigentümergemeinschaften) bei 35 Euro pro Quadratmeter netto für die Kaltmiete. Realistisch aber sei dort für die meisten Interessenten ein Preis zwischen 20 und 22 Euro pro Quadratmeter. „Mehr kann ein inhabergeführtes Geschäft doch wirklich nicht erwirtschaften“, betont der City-Manager.

Bei einer 1-A-Innenstadt-Lage erfahre das City-Management erst gar nicht mehr, was der Besitzer für sein Objekt verlangt: „Da explodieren die Preise“, sagt Frank.

Viele Vermieter seien in der Regel auf die Einnahmen nicht angewiesen und ließen daher ein Gebäude lieber leer stehen als von ihren finanziellen Vorstellungen abzuweichen. Als Beispiel nennt Frank das ehemaliger Berner-Haus in der Hauptstraße. „Das Gebäude war fast ein Jahr lang leer, weil sich die Vermieter das leisten können“. Für ihn sei ein solches Verhalten „nicht nachvollziehbar.“

Auch ein weiterer Laden steht, auffällig für jeden Schaufensterbummler, schon lange leer: die Hauptstraße 41. Im März 2015 machte die Filiale des Siegersdorfer Bäckers nach einem „begleitenden Insolvenzverfahren“ nach nicht einmal einem Jahr wieder zu.

Diese Geschäftsaufgabe kann City-Manager Frank ebenfalls nur schwer begreifen: „Das Unternehmen hat sich offenbar vor der Entscheidung das Umfeld nicht richtig angeschaut.“ Andernfalls wären die Geschäftsleute über die benachbarte Konkurrenz nicht so überrascht gewesen.

Das noch leer stehende Gebäude in der Hauptstraße 41 wird zurzeit von Grund auf saniert.



Noch befindet sich das entsprechende Gebäude auf der Liste der City-Manager. Doch eine Generalsanierung läuft in dem Anwesen bereits auf Hochtouren. „Hier scheint ein neuer Mieter vorhanden zu sein“, berichtet Stefan Backer, Projekt-Assistent des City-Managements, „jedoch werden wir erst im Laufe der nächsten Woche Konkreteres erfahren.“

Es ist tatsächlich ein neuer Mieter gefunden. Das bestätigt ein Mitglied der zuständigen Eigentümergemeinschaft gegenüber unserer Zeitung. Und noch etwas verrät der Immobilienbesitzer: „Es wird kein Gastronomiebetrieb sein.“ Zwar habe die Eigentümergemeinschaft — eine Familie in vierter Generation — in dem historischen Gebäude wieder Gastronomie unterbringen wollen: „Dann hätten wir nicht umbauen müssen.“ Da die Vermieter aber keinen entsprechenden Kunden gefunden haben, muss aus dem Haus nun alles heraus, was mit Nahrung und Imbiss zu tun hat.

Eigentümer packt an

Für die aufwändigen Bauarbeiten packt der Mitbesitzer (und Ingenieur im Hauptberuf) selbst mit an. „Wir müssen jetzt alles wieder in den Urzustand zurückversetzen und durch die Jahrzehnte hinweg aufeinander gemauerte Rigipsplatten herausreißen“, erzählt er. Eines wünscht sich der Mitbesitzer schon jetzt: „Hoffentlich müssen wir die nächsten 20 Jahre keinen neuen Mieter suchen.“

Im Prinzip sind neue Mieter, neue Geschäfte, aber auch Geschäftsaufgaben für eine lebendige Innenstadt nichts Ungewöhnliches: „Das ist ein natürlicher Prozess, den man im Handel schon seit 100 Jahren kennt“, erläutert City-Manager Christian Frank. Immer wieder gebe es Geschäftsrenovierungen, Ladenvergrößerungen, Umzüge — und Neueröffnungen. Auch das sieht man bei einem Spaziergang durch die Innenstadt — neben all den Leerständen.

SHARON CHAFFIN (Text)und GUILIA IANNICELLI (Bild)