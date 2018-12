Legenden rocken den Erlanger See

"Jethro Tull" und "Nazareth" kommen im Sommer zum Dechsendorfer Weiher - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Rocklegenden am See: Bei der "Classic Rock Night" treten nächsten Sommer "Jethro Tull by Ian Anderson" und "Nazareth" live am Dechsendorfer Weiher auf.

Urgesteine des Rock geben sich am Dechsendorfer Weiher die Ehre „Jethro Tull“ (Bild) und „Nazareth“. © Fotos: Nazareth, Travis Latam



Urgesteine des Rock geben sich am Dechsendorfer Weiher die Ehre „Jethro Tull“ (Bild) und „Nazareth“. Foto: Fotos: Nazareth, Travis Latam



Die Open-Air-Konzerte am Dechsendorfer Weiher erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit. Doch nicht nur Klassik, Jazz und Pop erklingen am idyllischen See-Ufer. Am Montag, 22. Juli, steigt nämlich die "Classic Rock Night" mit gleich zwei weltbekannten Vertretern dieses Genres, die 2018 jeweils ihr 50-jähriges Bandjubiläum feiern konnten: Die britische Band "Jethro Tull" mit ihrem charismatischen Frontmann Ian Anderson und die schottische Hardrock-Band "Nazareth" zählen zu den prägenden Akteuren der Rockgeschichte.

Es war der 2. Februar 1968 im weltberühmten Londoner Marquee Club, als "Jethro Tull" erstmals unter diesem Namen auftraten. Der Beginn einer jahrzehntelangen großen Karriere, in deren Verlauf die Gruppe mit über 60 Millionen verkauften Alben weltweit zu einer der erfolgreichsten Bands ihrer Ära wurde. Und das, obgleich sich "Jethro Tull" mit dem breiten musikalischen Spektrum, das Einflüsse aus Folk, Blues und Klassik ebenso umfasst wie Heavy Rock, stets dem Mainstream verweigerte.

Die Musik der Gruppe, deren Mitglieder im Laufe der Jahre vielfach wechselten, wurde dabei maßgeblich von ihrem charismatischen Frontmann Ian Anderson geprägt, dem mit Recht das Verdienst gebührt, die Querflöte als Hauptinstrument in die Rockmusik eingebracht zu haben. "Aqualung" und "Locomotive Breath", bis heute die bekanntesten Songs der Band, unterstrichen Anfang der Siebziger Jahre "Jethro Tulls" Status als eine der innovativsten Rockgruppen. Das Bild des auf einem Bein stehenden Anderson mit der Querflöte an den Lippen wurde zum Markenzeichen der Band.

Stolz auf die Werke

Während andere Bands sich nicht selten weigern, bei ihren Konzerten ihre bekanntesten Hits zu spielen, ist Ian Anderson nach wie vor stolz auf seine Werke. So verspricht das Konzert am Dechsendorfer Weiher denn auch einen Querschnitt durch die 50-jährige Schaffensgeschichte der Band.

Urgesteine des Rock geben sich am Dechsendorfer Weiher die Ehre: „Nazareth“ und „Jethro Tull“. © Fotos: Nazareth, Travis Latam



Urgesteine des Rock geben sich am Dechsendorfer Weiher die Ehre: „Nazareth“ und „Jethro Tull“. Foto: Fotos: Nazareth, Travis Latam



Ebenfalls auf eine 50-jährige Karriere zurückblicken kann "Nazareth". Die Hardrock-Band, die bis heute 30 Millionen Alben verkauft hat und sich zahlreiche Welthits wie "Love Hurts", "This Flight Tonight" oder "Dream On" auf die Fahnen schreiben kann, gilt mit ihrem schnörkellosen Sound bis heute als eine der prägendsten Bands ihres Genres.

1968 von Dan McCafferty, Manny Carlton, Peter Agnew und dem bereits verstorbenen Darrel Sweet gegründet, gelingt ihnen im Sommer 1973 mit ihrem Album "Razamanaz" der Durchbruch. Die Platte definierte endgültig den "Nazareth"-typischen Musikstil aus Heavy Rock und Blues. Bereits im Dezember 1973 folgte "This Flight Tonight" und katapultierte das Quintett endgültig an die Spitze des britischen Rock. Nachdem es in den 80ern etwas ruhiger um die Band wurde, setzte eine fulminante Tour mit "Uriah Heep" Anfang der 90er Jahre den Startschuss für ein gelungenes Comeback.

Mit dem Album "Rock’n’Roll Telephone" verabschiedete sich Sänger Dan McCafferty aus gesundheitlichen Gründen von der Band, die mit Carl Sentance einen würdigen Nachfolger fand. Pünktlich zum 50-jährigen Bandjubiläum erschien 2018 ihr 24. Studioalbum "Tattoed On My Brain", das sie – neben ihren großen Hits – auch beim Konzert am Dechsendorfer Weiher präsentieren werden.

Der Vorverkauf für das Konzert am 22. Juli 2019 (Beginn: 19 Uhr) beginnt am heutigen Samstag. Tickets unter www.motion-ticket.de sowie über CTS Eventim an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

en