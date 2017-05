Lese-Fan ist in Erlangen immer mit Buch unterwegs

Teil IV: Christian Decker fehlt digital der Flair - 03.05.2017 17:00 Uhr

ERLANGEN - Fotos, Adressbuch, Nachrichten, Telefon, Notizblock und Stift. Alles, was man früher unterwegs vermissen konnte, hat man nun immer dabei: im Smartphone. Es sah so aus, als würde das Digitale das Analoge verdrängen. Nicht so bei Christian Decker. Er liest Romane nur im Buch-Format.

Liebt es, Bücher zu lesen: Christian Decker hat immer etwas zum Lesen in der Tasche. Foto: Horst Linke



Seine Mittagspause alleine zu verbringen, stört Christian Decker nicht. Ganz im Gegenteil. Meistens sucht er die Ruhe. Zum Lesen. Dafür hat er immer ein Buch in der Tasche. "Es wird häufig belächelt. Man wird als Eigenbrötler abgestempelt, man sitzt alleine in seiner eigenen Welt." Vom Lesen hält ihn das nicht ab. "Meine Frau und ich lesen viel. Ich lese auch, um mich zu entspannen."

Vor fünf Jahren hat Decker einen Reader für E-Books geschenkt bekommen. "Ich habe es ausprobiert und muss sagen: Ich kann damit nichts anfangen. Das hat einfach nicht den gleichen Flair." Dabei geht es dem Kleinseebacher um die Haptik. "Es ist nicht nur eine Eins und eine Null. Ein Buch riecht auch."

Decker geht auch in Buchhandlungen und kauft nach Cover. "Schauen und Fühlen", sagt er. "Das geht online nicht." Zudem findet der 37-Jährige das digitale Lesen anstrengender. Auch im Bett zu lesen, sei mit einem Buch besser. "Wenn man einschläft, weckt einen das Tablet ja wieder auf."

Zuhause hat Decker gemeinsam mit seiner Frau eine große Bücher-Sammlung. "Ich habe das Regal fotografiert, damit ich immer nachschauen kann, ob ich ein Buch doppelt kaufe." Fremde oder ungelesene Werke sind extra sortiert, alle Bücher, die Decker bereits gelesen hat, stehen geordnet im Schrank.

Seine Favoriten sind Krimis aus der Region. Wenn Decker in eine andere Stadt reist, kauft er sich zudem immer ein paar Bücher aus der entsprechenden Gegend.

Dass Bücher für den gebürtigen Bubenreuther etwas Besonderes sind, merkt man auch daran, wie er sie liest. "Ich klappe sie nie ganz auf, sonst ist der Buchrücken irgendwann zerlesen. Das ist nicht so schön, wenn man es aufheben will."

In den vergangenen Jahren hat Decker aufgeschrieben, wie viele Bücher er gelesen hat — in den Notizen auf dem Smartphone. 60 Bücher waren es 2013, im Durchschnitt sind es 40 pro Jahr. "Es gibt aber Leute, die viel mehr lesen, 200 Bücher im Jahr. Dafür fehlt mir die Zeit."

Als Kind hat er gar nicht gelesen. "Im ersten Urlaub mit meiner Frau waren wir in der Toskana. Es gab keinen Fernseher. Was willst du machen? Lesen. Da haben ich dann meinen ersten Roman geschafft. Irgendwann hat es sich verselbstständigt."

Insgesamt, glaubt Christian Decker, wird weniger gelesen "Es gibt viel mehr Alternativ-Angebote. Lesen ist nicht in." Würde das Buch ganz verschwinden, fände er das schade. "Es ist eine andere Art der Unterhaltung. Man muss es bewusst machen." Selbst in der Mittagspause.

