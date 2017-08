Lesecafé-Extra am Poetenfest in Erlangen

ERLANGEN - 2012 öffnete das VHS-Lesecafé im Altstadtmarkt zum Poetenfest. Nun feiert das vegane Lokal seinen fünften Geburtstag mit Veranstaltungen — natürlich — am Poetenfest.

Ein Ort zum Lesen und Genießen. © Athina Tsimplostefanaki



Beim Poetenfest steht, ganz klar, die Literatur im Zentrum. Auch in dem veganen Restaurant im Erlanger Altstadtmarkt geht es um Bücher und Autoren. Schließlich heißt die Begegnungsstätte, eine Art Außenstelle der Volkshochschule, Lesecafé.

Mitinitiatorin Claudia Schorcht wollte Literatur und Essen verbinden und rief das Gemeinschaftsprojekt von Volkshochschule (VHS) und Regionalgruppe des Vegetarierbundes Deutschland (Vebu) ins Leben: Somit wurde zum Poetenfest 2012 in der Altstadtmarktpassage (gegenüber dem jetzigen Standort) das Lesecafé eröffnet.

Ursprünglich war es als vorübergehendes Experiment geplant. Doch der Zuspruch nahm so sehr zu, dass das vegane Lokal aus dem Stadtbild längst nicht mehr wegzudenken ist: "Die Entwicklung ist überraschend, aber auch schön", sagt Schorcht.

Zukunftsforscher moderiert

Schön und vor allem spannend dürften auch die dort stattfindenden kostenlosen Veranstaltungen zum diesjährigen Poetenfest werden. So ist am Freitag, 25. August, 20 Uhr, der Autor H.S. Eglund ("Zen Soar — Roman einer Liebe") in der Altstadtmarktpassage zu Gast, am Samstag, 26. August, 19.30 Uhr, präsentiert der Publizist Ulrich Grober sein Buch "Der leise Atem der Zukunft — Vom Aufstieg nachhaltiger Werte in Zeiten der Krise".

Beide Lesungen moderiert der Erlanger Zukunftsforscher Bernd Flessner. Zum Abschluss diskutieren die drei am Sonntag, 27. August, ab 11 Uhr, über das Thema "Zwischen Realität und Utopie — nachhaltige Zukunftsentwürfe in der Literatur".

