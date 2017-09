Lesereihe "ERHörbar" mit bekannten Schauspielern

Landkreis startet Aktion mit Unterstützung der Sparkasse _ Auftakt mit Andrea Sawatzki - vor 58 Minuten

ERLANGEN-LAND - Der Landkreis Erlangen-Höchstadt veranstaltet, die Sparkasse Erlangen-Herzogenaurach-Höchstadt sponsert. Ein bekanntes Spiel, aber eine neue Lesereihe "ERHörbar". Zum Auftakt kommt Schauspielerin Andrea Sawatzki mit ihrem neuen Roman "Ihr seid natürlich eingeladen" .

Karin Jungkunz, Johannes von Hebel, Alexander Tritthart und Johannes Hölzel (v. li.) erläuterten beim Pressegespräch in der Sparkasse die neue Lesereihe „ERHörbar“, bei der bekannte Mimen wichtige Themen unterhaltsam präsentieren. © Foto: Dieter Köchel



Lesen bildet und erweitert den eigenen Horizont, es macht sogar sexy", will Sparkassenchef Johannes von Hebel gelesen haben. Ob eine Region als sexy wahrgenommen wird, hänge davon ab, was Fachkräfte gern hier leben lässt; Kultur gehöre dazu, so von Hebel. Deshalb unterstütze sein Geldinstitut das Projekt gern, zumal es an verschiedenen Schauplätzen im Landkreis stattfinden soll.

Das bestätigte Landrat Alexander Tritthart. "ERHörbar" solle sich vom Üblichen abheben. "Wir wollten bekannte Menschen, die eine gewisse gesellschaftliche Relevanz haben, dafür gewinnen, wichtige Themen wie Migration, Lebensqualität, Umweltschutz, Familie auf unterhaltsame Weise unter die Leute zu bringen und mit den Zuhörern zu diskutieren", sagte der Landrat.

Die Leiterin des Kulturamts, Karin Jungkunz, freute sich über die Mittel aus dem Prämiensparen der Sparkasse. Das sei für den Kulturbetrieb des Landkreises wie "Weihnachten und Ostern zusammen". Dazu habe Veranstaltungskaufmann Johannes Hölzel frischen Wind gebracht. Andrea Sawatzki, so Jungkunz zur Auftaktveranstaltung am Sonntag, 15. Oktober, 16 Uhr in der Fortuna Kulturfabrik in Höchstadt, könne nicht nur humorvoll erzählen. Sie habe auch jahrelang mit ihrem demenzkranken Vater zusammen gewohnt.

Sie hoffe, "dass wir über prominente Schauspieler und ihre Geschichten ein breiteres Publikum erreichen als über Fachvorträge".

Die Reihe "ERHörbar" soll fest installiert werden und mindestens zweimal im Jahr stattfinden. Für Februar 2018 ist eine Lesung mit Marie-Luise Marjan, bekannt als Mutter Beimer aus der Lindenstraße, und für Mai 2018 eine Lesung mit Simone Rethel-Heesters, Schauspielerin und Witwe von Johannes Heesters, geplant.

Der Eintritt ist jeweils frei, Anmeldung unter kultur@erlangen-hoechstadt oder (0 91 31) 80 31 47 erforderlich.

dik