Im komplett ausverkauften E-Werk blühte Henning Mays kratziger Bariton erst so richtig auf: Seine Band AnnenMayKantereit machte im Rahmen einer Club-Tour nämlich am Mittwoch Halt in Erlangen. Voller Intensität, Leidenschaft und Soulfulness präsentierten sie ihr erst kürzlich veröffentlichtes zweites Album "Schlagschatten". Die Highlights des Abends waren der Polit-Song "Weiße Wand" sowie die berühmte Trennungsballade "Barfuß am Klavier". Wir haben die Bilder!