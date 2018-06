Liebesbotschaften: Neues Projekt in Erlangen

City-Management plant Botschaften über das Lebensgefühl und die Liebe - vor 51 Minuten

ERLANGEN - "Liebesbotschaften". So ist das neueste Projekt des City-Managements überschrieben. Bis September sollen persönliche Geschichten und Erfahrungen über Erlangen veröffentlicht werden. Die EN sprachen mit dem Geschäftsführer des Erlanger Tourismus und Marketingvereins, Christian Frank, darüber.

Liebesbotschaften soll es künftig vom Erlanger City-Management geben. © Armin Weigel (dpa)



Liebesbotschaften soll es künftig vom Erlanger City-Management geben. Foto: Armin Weigel (dpa)



Herr Frank, was ist mit dem Begriff "Erlanger Liebesbotschafter" eigentlich gemeint? Fliegt Amor jetzt durch die Stadt und verschießt seine Liebespfeile?

Christian Frank: Unsere Liebesbotschafter sollen ihre persönlichen Eindrücke der Stadt als Art "Liebesbekenntnis" mit jedem anderen teilen können. Die ersten Botschafter dafür haben wir jetzt gefunden, es dürfen aber in den nächsten Wochen und Monaten gerne noch mehr werden.

Geschäftsführer des Tourismus und Marketingvereins, Christian Frank. © Foto: Sippel



Geschäftsführer des Tourismus und Marketingvereins, Christian Frank. Foto: Foto: Sippel



Was man in Erlangen unternehmen und erleben kann, steht auch jetzt schon im Netz. Was wollen Sie mit dem Projekt überhaupt erreichen?

Genau das, was nicht im Netz steht. Jeder Mensch erlebt die Stadt mit anderen Augen. Die Liebesbotschaften geben keine allgemeinen Hinweise auf Veranstaltungen und Angebote in der Stadt, das soll es nicht sein. Es geht um die persönlichen Eindrücke der Personen, und die findet man eben nicht im Netz.

Ist die Aktion der "Liebesbotschafter" bei den vielen Problemender Altstadt nicht ein Blick durch die rosarote Brille?

Es wird ja nichts geschönt, die Liebesbotschafter berichten lediglich davon, was sie im Alltag empfinden. Bei dem Projekt geht es um das Lebensgefühl und die Liebe, die jeder einzelne für seine Heimat empfindet. Heimatliebe ist ja erstmal nichts Negatives, das braucht man ja nicht schlechtreden. Und ich finde eine Aussage wie "Erlangen ist eine schöne Stadt" keineswegs geschönt.

WOLFGANG SAUTER