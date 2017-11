Limitierter "Yuki" wartet in Eltersdorf auf Fans

Traditioneller Queckenmarkt findet am 25. November statt — Stolze Spendensumme - vor 29 Minuten

ERLANGEN - Auch in diesem Jahr geht der traditionelle Eltersdorfer Queckenmarkt wieder über die Bühne. Er findet am 25. November ab 14 Uhr am Gasthaus Rotes Ross statt, der Reinerlös wird der Diakonie Jugendwerkstatt Eltersdorf und dem Jugendhaus in der Egidienkirche zugute kommen.

Die Damen vom Eltersdorfer Queckenmarkt um Gerlinde Merz haben in diesem Jahr den Bären „Yuki" und dessen Kinder gebastelt, und auch noch massenhaft Plätzchen gebacken. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Die Damen vom Eltersdorfer Queckenmarkt um Gerlinde Merz haben in diesem Jahr den Bären „Yuki" und dessen Kinder gebastelt, und auch noch massenhaft Plätzchen gebacken. Foto: Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Seit mehreren Wochen schon sind Gerlinde Merz und ihre rund 20 Queckenmarktdamen fleißig, backen leckere Plätzchen und Lebkuchen und verpacken sie sorgfältig in weihnachtliche Tütchen. Unter anderem haben sie 80 Kilogramm Butter, 60 Kilogramm Zucker, 250 Kilogramm Mehl und 600 Eier verarbeitet. Hinzu kommen noch 20 Gläser Marmeladen 25 Kilogramm Mandeln, 15 Kilogramm Marzipan und 50 Kilogramm Schokoguss. Auch die derweil schon kultigen Eltersdorfer Bärchen haben sie wieder gebastelt. "Yuki" heißt der Bär des Jahres dieses Mal, und vier süße Kinderbärchen gehören auch zu der kleinen Bärenfamilie. Diese limitierte Auflage wird den Queckenmarkt-Damen erfahrungsgemäß regelrecht aus den Händen gerissen. Es gibt inzwischen schon Sammler, die extra zum Queckenmarkt kommen, nur um einen dieser drolligen Geschöpfe zu ergattern.

Die Eltersdorfer Hobby-Bastlerinnen haben noch 80 weitere drollige Bärchen hergestellt. Zehn "Sportler-Bärchen" sind auch darunter. Sie tragen Trikots unter anderem von Greuther Fürth, vom Club, von Bayern München, vom HC Erlangen und natürlich auch vom SC Eltersdorf. Für den Verkauf der kuscheligen Geschöpfe haben die Eltersdorfer Männer ein Bärenhaus gebastelt, das gleich am Beginn der Budenstraße hinter dem Gasthaus Rotes Ross steht. Auch eine Losbude, einen Glühweinstand, natürlich den Plätzchenstand und eine Bratwurstbude werden die Damen wieder aufbauen, und ein warmes Zelt gibt es auch. Tatkräftig unterstützt werden sie auch von den ehemaligen Kirchweihburschen, die sich "Alte Esel" nennen. Weil auch viele Hobbykünstler sich gerne auf dem Eltersdorfer Queckenmarkt präsentieren wird es rund 35 Stände geben. Neben Weihnachtsschmuck und Adventskränzen gibt es Marmeladen, Liköre und Wollsachen, und wer ein passendes Weihnachtsgeschenk sucht wird auf dem Queckenmarkt sicher auch fündig werden.

Auch der Nikolaus hat sein Kommen zugesagt, und Männergesangverein und Musikverein wollen für die musikalische Umrahmung sorgen.

Die feierliche Eröffnung des 22. Eltersdorfer Queckenmarktes findet um 14 Uhr statt, anschließend können die Besucher sechs Stunden lang in weihnachtlichem Ambiente flanieren, sich den Duft von Glühwein um die Nase wehen lassen und schon mal Ausschau halten nach einem Weihnachtsgeschenk.

Den Queckenmarkt gibt es bereits seit 1996. Ins Leben gerufen hatten ihn die Eltersdorfer Frauen um Gerlinde Merz, Irmgard Bankel und Erna Klier, um mit dem Erlös überall dort zu helfen wo "Not am Mann" ist, wie sie sagen. Anfänglich lagen die Erlöse bei 2000 Euro, im Laufe der Jahre wurde der Markt aber immer größer, und der Ehrgeiz der Damen ebenfalls. Im letzten Jahr kamen stolze 22 000 Euro zusammen, insgesamt konnten in den 21 Jahren schon 256 687,08 Euro an verschiedene Projekte gespendet werden.

kds