"Limo 2000" kommt am Samstag nach Erlangen

Die Band aus dem Kühlraum: „Indie-Trash“ im Club Transfer - 01.02.2017 18:00 Uhr

ERLANGEN - Sie „können nur laut“ und proben im ehemaligen Kühlraum einer Erlanger Metzgerei: Am Samstag, 4. Februar, spielt die Band „Limo2000“ ab 20 Uhr im Club Transfer (Westliche Stadtmauerstraße 8).

Dort wo einst Schweinehälften an Rohren von der Decke hingen, ist die Heimat dieser Band: Die sympathisch-schräge Formation „Limo2000“ probt im ehemaligen Kühlraum einer Metzgerei. Foto: Alle Fotos: Harald Sippel



Was passiert mit einem leicht heruntergekommenen kleinen Kühlraum, in dem einmal Schweinehälften an Rohren von der Decke hingen? A) Man lässt ihn leer stehen. B) Man nutzt ihn als Kulisse für Horrorfilme. C) Man legt ihn mit Teppich aus, überhängt die weißen Fließen mit Tüchern und Plakaten, stellt ein altes Sofa rein und einen Tisch – und hat einen günstigen Proberaum. Logisch: Antwort C). Denn der skurrile Ort mitten in Erlangen ist wie geschaffen für eine sympathisch-schräge Band mit Coolness-Faktor – wie „Limo 2000“.

„Wir können nur laut“, sagt Stephan Franke, der Drummer. Das ist die eine Hälfte der Wahrheit. Die andere lautet: Sie können auch spielen. Auf ihrer Homepage beschreiben sich die vier Bandmitglieder als „Indie-Trash-Comglomerat“, den Großteil ihrer Texte schreiben sie selbst. Auf Deutsch, auf Englisch und ein Lied sogar auf Spanisch, weil der Text so besser klingt. Bislang haben sie vier CDs veröffentlicht, und das Newcomer-Festival im Erlanger E-Werk hat „Limo 2000“ auch mal gewonnen.

Das war 1998. Und das ist wiederum auch das Gründungsjahr der Band — „und unser erfolgreichstes dazu“, sagt Jörg Hassmann und lacht dabei. Er ist normalerweise Physiker, aber mit Leidenschaft Gitarrist bei den Limos. Wie der Name entstand, das weiß übrigens keiner mehr so genau. Es sollte etwas mit einem internationalen Sound sein. Plötzlich stand „Limo 2000“ im Raum. Und steht da immer noch. Zur Band gehört neben Drummer Stephan außerdem: Sängerin Sandra Franke, Gitarrist Thomas Wolff und Bassist Robert Koch. Ihre Proben und auch ihre Auftritte sind für die vier eine Auszeit vom funktionalen, vernunftgesteuerten Alltag als Berufstätige und Eltern.

Sängerin Sandra Franke in Aktion.



Sandra und Stephan Franke – ein Zufall? Keineswegs. Die Beiden sind auch privat ein Team. Kennen gelernt haben sie sich, als Stephan in Sandras Erlanger WG zog. Dann zog sie ihn mit zu „Limo 2000“. „Und irgendwann haben wir gedacht: Na, dann können wir‘s doch auch gleich privat durchziehen“, erzählt Sandra. Mit ihrer kreativen Impulsivität ist die 43-Jährige nicht nur die Stimme, sondern sorgt auch für Stimmung.

Als das Paar 2007 ein Kind bekam, wollte sich Sandra von den Limos zurückziehen. „Ich geb’ euch frei“, hat sie gesagt. Doch davon wollten ihre großen Jungs nichts wissen. Während der Babyjahre fanden die meisten Proben ohne sie statt. Jetzt ist ihr Sohn neun, spielt selbst Schlagzeug und Gitarre — und Mama kann wieder richtig loslegen.

Die Band-Mitglieder beschreiben sich auf ihrer Homepage selbst als „Sound-Artisten, normalerweise gefangen in den Körpern berufstätiger Eltern, hier entfesselt, verrückt, extatisch“, die ein „Potpourri der guten Laune, ein Genre-Medley, einen Ausnahmezustand“ spendieren. Wer jetzt neugierig geworden ist: Der nächste Auftritt naht. Am Samstag ab 20 Uhr im Club Transfer.

KATHRIN WALTHER