Little Italy im Bürgertreff Isarstraße in Erlangen

Italienischer Familienverein "Associazone Famiglie Italiane Erlangen" besteht seit 30 Jahren - vor 23 Minuten

ERLANGEN - Der italienische Familienverein Associazone Famiglie Italiane Erlangen e.V. (AFIE) feierte am Wochenende sein dreißigjähriges Bestehen. Der Verein mit Hauptsitz Isarstraße wurde 1988 unter anderem von Salvatore Sorriento gegründet. Er kam in den 1970er Jahren nach Erlangen und hat mit seinem Verein "alle Höhen und Tiefen durchgemacht".

Die Urgesteine des italienischen Familienvereins Associazone Famiglie Italiane Erlangen: Antonio Capasso (l.) und Salvatore Sorriento vor dem Bürgertreff Isarstraße. © Filiz Mailhammer



Die Urgesteine des italienischen Familienvereins Associazone Famiglie Italiane Erlangen: Antonio Capasso (l.) und Salvatore Sorriento vor dem Bürgertreff Isarstraße. Foto: Filiz Mailhammer



"Es gibt in Franken keinen italienischen Verein, der so lange existiert", sagt Antonio Capasso voller Stolz. Der Neapolitaner verlor bei einem Erdbeben alles und kam in seine Wahlheimat Erlangen. Seit 1993 ist er der erste Vorstand des geliebten Heimatvereins. Capasso und Sorriento sind ein eingespieltes Team und tun alles dafür, ihren Verein auch nach so langen Jahren am Leben zu erhalten.

Viele Aktivitäten

Das scheint aber nicht so leicht zu sein. "Wir haben früher viele Aktionen im kulturellen Bereich gemacht. Aber damals hatten wir noch 80 Familien im Verein", sagt Sorriento. Heute seien es nur noch 25 Familien und das Interesse der neu zugezogenen Italiener sei leider nur mäßig.

Der Verein habe über die Jahre an vielen Aktivitäten der Stadt Erlangen teilgenommen. Darunter das Frühlingsfest, der Faschingsumzug, 1000 Jahre Büchenbach oder "Miteinander leben in Erlangen".

Der Bürgertreff Isarstraße ist den Mitgliedern ans Herz gewachsen. Hier trifft man sich dreimal die Woche zum Kartenspielen. Besonders die Erinnerungen der letzten dreißig Jahre schweißen zusammen.

"Wir haben einen Ort geschaffen, der es den in Erlangen lebenden Italienern ermöglicht, Meinungen, Gewohnheiten und Kultur zu sammeln und auszutauschen. Wir waren ein Stützpunkt für Landsleute in Not. Wo es gebraucht wurde, dienten wir als Übersetzer", so Sorriento. Doch ihre Generation werde nun älter, so Sorriento. "Die junge Generation ist nicht leicht zu überzeugen. Fünfzig Prozent von ihnen arbeiten in der Gastronomie. Da bleibt nicht viel Zeit für einen Verein."

Die Arbeit sei nun mal zeit- und arbeitsintensiv. Viele Veranstaltungen sind inzwischen zur Tradition geworden. "Wir machen jedes Jahr eine Muttertagsfeier, ein Weinfest, das Weihnachtsfest, einen italienischen Abend und das traditionelle Pizzabacken für die Isarstraße".

Mehr für die Jugend tun

In Zukunft wolle man mehr für die Jugend tun. Um sie für sich zu gewinnen, werde man versuchen, eine italienische Fußballmannschaft auf die Beine zu stellen. Wie viele Vereine hat auch der Familienverein mit den neuen Technologien zu kämpfen. Leider habe man sich damit noch nicht so beschäftigen können, sagt Sorriento. Eine Webseite müsse her. Da werde er zwar einen Experten beauftragen, aber für die Social Media und Pflege des Ganzen brauche er trotzdem die Jugend.

Doch der Rentner befürchtet, dass die ihren Bezug zur eigenen Kultur verloren hat.

Die weitere Existenz des Vereins und die sichere Übergabe an die nächste Generation wird für das Duo Sorriento-Capasso in den nächsten Jahren ein wichtiges Anliegen bleiben. Fußballinteressierte können sich unter der Telefonnummer (0 91 31) 3 33 26 bei Salvatore Sorriento melden.

FILIZ MAILHAMMER