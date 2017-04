Live aus Erlangen: Das EN-Forum zu "Erbas Erbe"

Diskussion vor dem Bürgerentscheid über die Erba-Häuser am 7. Mai - vor 15 Minuten

ERLANGEN - Der Bürgerentscheid über die Erba-Häuser in Erlangen am 7. Mai rückt näher. Die Erlanger Nachrichten diskutieren darüber beim EN-Forum im E-Werk mit Oberbürgermeister Florian Janik und den Mitinitiator der Bürgerinitiative (BI) gegen den Abriss, Sven Kartscher. Per Live-Stream und LiveBlog können Sie hier dabei sein und mitdiskutieren.

Hier gibt's den Live-Ticker: