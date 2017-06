Live-Blog zur Bergkirchweih: Heute geht's los!

Countdown zur fünften Jahreszeit & Suche nach "Miss & Mister Berg" - vor 0 Minuten

ERLANGEN - Heute eröffnet die Erlanger Bergkirchweih im 262. Jahr. Die Vorfreude auf die fünfte Jahreszeit steigt. Seid während der Berg-Zeit immer hautnah am Live-Blog dabei.

Beliebter Platz sind die oberen Ränge am Erich Keller mit Blick auf das bunte Treiben unter Lampions und Lichterketten Foto: Harald Sippel



Wenn die Sterne durch das dichte Blätterdach glitzern, die roten und gelben Lampions funkeln, Bands "Skandal im Sperrbezirk" spielen, kein einziger Sitzplatz mehr frei ist und die Massen auf dem Erlanger Berg feiern. Dann möchte ich die ganze Welt umarmen, die Freunde und Fremden links und rechts neben mir auf der Bierbank. Es ist ein wunderbares Glücksgefühl auf dieser Bergkirchweih. Jeden Tag.

Und auch Sie können dabei sein, sogar daheim auf dem Sofa, unterwegs in Bus oder Bahn oder im Büro. Unsere Reporterin und ihre Kollegen mischen sich täglich unter das Feiervolk und versorgen Sie im Live-Blog mit Videos, Interviews, Fotos, vielen witzigen und manchmal auch ernsten Fakten rund um das beste Fest des Jahres.

Selbst können Sie über Twitter und Instagram Teil des Live-Blogs werden, einfach Bilder und Nachrichten mit dem Hashtag #Berg17 oder #instaberch versehen. Zudem bieten wir am Samstag, 10. Juni, von 10 Uhr an einen Insta-Walk über die Bergkirchweih an, anmelden kann man sich hier.

Neue Schönheiten gesucht

Auch suchen wir unter den Besuchern wieder die schönsten Frauen und Männer, unsere "Miss & Mister Berg". Egal ob im Dirndl, in der Lederhose oder in einem anderen originellen Outfit — alle weiblichen und männlichen Kandidaten können sich vor der Fotowand auf dem Erich Keller von unserem Nordbayern.de-Team vom 2. bis 5. Juni fotografieren lassen.

Ein Online-Voting auf www.der-berg-ruft.de entscheidet vom 6. bis 12. Juni, wer gewinnt. "Miss Berg" und "Mister Berg" erhalten jeweils 250 Euro. Außerdem werden unter allen, die ihre Stimme online abgeben, fünfmal 50 Euro verlost. Alle Gewinner werden am 13. Juni auf www.der-berg-ruft.de veröffentlicht.

Katharina Tontsch Redakteurin für Sport & Lokales in Erlangen E-Mail