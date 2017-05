Live! Der FSV Erlangen-Bruck kämpft um den Aufstieg

Nach 2:0: Rückspiel der Relegation beim SSV Jahn Regensburg II - vor 1 Stunde

REGENSBURG - Für den FSV Erlangen Bruck geht es heute um alles: In der ersten Runde der Relegation zur Fußball-Bayernliga tritt die Mannschaft von Trainer Normann Wagner heute um 17 Uhr beim SSV Jahn Regensburg II an. Nach dem 2:0 im Hinspiel sind die Voraussetzungen bestens. Jetzt gilt's in Regensburg. Seien Sie im LiveBlog dabei!

Katharina Tontsch Redakteurin für Sport & Lokales in Erlangen E-Mail