Live: Erlangen pilgert zum großen Finale auf den Berg

Ein wenig Wehmut und Abschiedsstimmung am letzten Tag - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die 262. Erlanger Bergkirchweih geht in den Endspurt. Das Fest entpuppt sich auch in diesem Jahr wieder als Besuchermagnet. Alle Infos und alle Bilder gibt's täglich in unserem Live-Blog!

Unsere Reporterin Katharina Tontsch und ihre Kollegen mischen sich täglich unter das Feiervolk und versorgen Sie hier im Live-Blog mit Videos, Interviews, Fotos und Fakten.

