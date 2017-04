Live mitdiskutieren: EN-Debatte zu "Erbas Erbe"

Veranstaltung im E-Werk informiert über den Bürgerentscheid in Erlangen - vor 25 Minuten

ERLANGEN - Der Bürgerentscheid über die Erba-Häuser in Erlangen am 7. Mai rückt näher. Die Erlanger Nachrichten laden daher alle Interessierten am Dienstag, 25. April, 19 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung ins E-Werk ein. Per Live-Stream und LiveBlog kann man online mitdiskutieren.

Schon zum Bürgerentscheid über die StUB gab es ein EN-Forum im E-Werk. Nun dreht sich die Podiumsdiskussion um "Erbas Erbe". © Harald Sippel



Abriss oder Sanierung? Am 7. Mai stimmen die Erlanger über die Zukunft der Erba-Häuser ab. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewobau und die Stadt wollen mit der Nachverdichtungsmaßnahme mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen, die Abriss-Gegner glauben, bei einem Neubau könnte das Viertel sein "gewachsenes Ambiente" verlieren. Aber ist der Gartenstadt-Charakter wirklich in Gefahr, und sind die Gebäude so marode, wie die Gewobau sagt?

Diese und andere Fragen stehen am Dienstag, 25. April, 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) beim EN-Forum unter dem Motto "Erbas Erbe — Sanierung oder Abriss? Die Zukunft der Erba-Häuser" im E-Werk (Fuchsenwiese 1) im Zentrum. Auf dem Podium diskutieren Oberbürgermeister und Gewobau-Aufsichtsratsvorsitzender Florian Janik und der Mitinitiator der Bürgerinitiative (BI) gegen den Abriss, Sven Kartscher. Die Moderation haben EN-Redakteurin Sharon Chaffin und der frühere EN-Redaktionsleiter Peter Millian.

Haben auch Sie noch Fragen zu dem Thema? Dann stellen Sie diese direkt an die beiden Diskussionsteilnehmer. Sie können uns aber auch vorab mailen, was Sie dazu gerne noch wissen möchten: redaktion-erlangen@pressenetz.de Auch über Facebook und Twitter können Sie uns Ihre Anregungen unter dem Hashtag #ENForum zukommen lassen. Die Debatte selbst wird unter www.nordbayern.de/erlangen per Livestream übertragen — auch da haben Sie die Möglichkeit, aktuell mitzudiskutieren.

Bilderstrecke zum Thema Erba-Häuser in Erlangen Die Erba-Siedlung ist in Erlangen das älteste erhaltene Beispiel für den sozialen Wohnungsbau. Die Baumwollspinnerei (später ERBA AG) erbaute die Arbeiterkolonie gegenüber der Fabrik an der Äußeren Brucker Straße, am Erlanger Weg und an der Rheinstraße. Die 14 Mehrfamilienhäuser wurden in den 90er Jahren saniert. In den 30er und 60er Jahren errichtete die ERBA weitere Häuser für Arbeiter und Angestellte an der Äußeren Brucker Straße.