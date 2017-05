Live mitdiskutieren: EN-Debatte zu Landesgartenschau

ERLANGEN - Der Bürgerentscheid über die Landesgartenschau in Erlangen am 7. Mai rückt näher. Die Erlanger Nachrichten laden daher alle Interessierten am Dienstag, 2. Mai, 19 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung ins E-Werk ein. Per Live-Stream und LiveBlog kann man online mitdiskutieren.

Der Großparkplatz und der westlich anschließende Teil des Wiesengrunds an der Wöhrmühle sind als Gelände für eine Landesgartenschau in Erlangen im Gespräch. Foto: Harald Sippel



Die Bürger Erlangens haben das Wort. Am 7. Mai wird über die Durchführung der Landesgartenschau im Jahr 2024 entschieden. Seit sich der Stadtrat mit großer Mehrheit für eine Bewerbung um dieses Großereignis beworben hat, wird der Weg dorthin von vielen kritischen Stimmen begleitet. Im November starteten die Gegner eine Unterschriftensammlung. Die für ein Bürgerbegehren notwendige Anzahl hatte die Bürgerinitiative schnell überschritten.

Am 7. Mai wird nun über die Frage "Sind Sie dafür, dass die geplante Landesgartenschau in Erlangen gestoppt wird?" entschieden.

Die ÖDP-Stadträtin Barbara Grille und OB Florian Janik werden am Start sein, wenn die Erlanger Nachrichten am 2. Mai ab 19 Uhr in den E-Werk-Saal zu einer Podiumsdiskussion mit Gegnern und Befürwortern der LGS einladen. Der Abend wird moderiert von den EN-Redakteuren Egbert M. Reinhold und Stefan Mößler-Rademacher.

Haben auch Sie noch Fragen zu dem Thema? Dann stellen Sie diese am 2. Mai im E-Werk direkt an die beiden Diskussionsteilnehmer. Sie können uns aber auch vorab mailen, was Sie wissen möchten: redaktion-erlangen@pressenetz.de

Auch über Facebook und Twitter können Sie uns Ihre Anregungen unter dem Hashtag #ENForum zukommen lassen. Die Debatte wird live unter www.erlanger-nachrichten.de übertragen - auch da können Sie mitdiskutieren.

