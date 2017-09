Lkw auf der A 3 übersehen: Zwei Verletzte

Transporter fuhr auf Sattelzug auf - vor 29 Minuten

ERLANGEN - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Nacht endete die Fahrt einer rumänischen Reisegruppe auf der A 3 in einem Krankenhaus in Nürnberg.

Die fünfköpfige Gruppe war mit einem Kleinbus auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz vor 1 Uhr befanden sie sich zwischen Behringersdorf und Tennenlohe, als sie sich einem vorausfahrenden Sattelzug näherten. Aus unbekannten Gründen übersah der 33-jährige Kleinbusfahrer den 40-Tonner und fuhr auf.

Was für den serbischen Kraftfahrer in seinem Führerhaus als kurzer Ruck ankam, war der Totalschaden des rumänischen Transporters. In dem wurden die Beifahrerin leicht und eine 28-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Der Unfallverursacher selbst blieb unverletzt. Der Renault-Bus wurde abgeschleppt. Der geschädigte Sattelzugfahrer konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Schadenhöhe beläuft sich auf zirka 7000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en