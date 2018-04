Lkw-Reifen gerät in Brand: Fahrer reagiert besonnen

ERLANGEN - Glück im Unglück hatte der Fahrer eines schweren Silo-Lkw auf der Autobahn A3: Sein Reservereifen hatte Feuer gefangen, doch er konnte die Flammen eindämmen. Die Erlanger Feuerwehr konnte den Brand dann endgültig löschen.

Der Reservereifen eines Lkw hatte lichterloh gebrannt. Fahrer und Feuerwehr konnten jedoch Schlimmeres verhindern. © Klaus-Dieter Schreiter



Der Silo-Lastwagen war am frühen Dienstagabend unterwegs in Richtung Norden. Noch vor Nürnberg bemerkte der Fahrer aber einen platten Reifen, den der Fahrer gegen den Reservereifen wechselte. Den platten Reifen montierte er unter dem Lastwagen. Offenbar war der aber schon so heiß gelaufen, dass er bei der Weiterfahrt durch den Fahrtwind zu brennen begann. Der Fahrer bemerkte das gegen 18 Uhr bei Frauenaurach und alarmierte Feuerwehr und Polizei.

Weil es intern nur "Brand Lkw" hieß, rückten neben den Kräften von der Wache auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Frauenaurach und Eltersdorf mit an. Der Fahrer bekämpfte derweil die Flammen mit dem Feuerlöscher erfolgreich, sodass die Polizei das qualmende Gefährt von der Autobahn lotsen konnte und auf der Niederndorfer Straße abstellen ließ. Dort demontierte die Feuerwehr den Reifen, der unter dem Silo fest hing, und löschte ihn dann ab. Während des halbstündigen Einsatzes kam es auf der Niederndorfer Straße in Richtung Innenstadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, weil eine Fahrbahn gesperrt worden war.

