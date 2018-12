Lkw rutschte bei A3 auf der eigenen Ölspur aus

Fahrzeug landete bei Anschlussstelle Erlangen-West im Straßengraben

ERLANGEN - Seine eigene Ölspur wurde am frühen Montagmorgen einem Lkw in der Einfahrt zur A 3 bei der Anschlussstelle Erlangen-West zum Verhängnis.

Der 42-jährige Fahrer hatte kurz vor 4.30 Uhr seinen Lkw an einer Tankstelle nahe der Anschlussstelle Erlangen-West betankt. Als er mit vollem Tank wieder in Richtung Autobahn fuhr, platzte an seinem Lkw ein Schlauch, weshalb der gesamt Kraftstoff wieder auslief.

Der Fahrer bemerkte das Malheur allerdings erst, als an seiner Kraftstoffanzeige nach wenigen Metern bereits wieder die Reserveleuchte aufblinkte. Da befand er sich aber bereits in der Einfahrtspur zur A 3. Im Kurvenverlauf überfuhr er seine eigene schlüpfrige Dieselölspur und rutschte in den Straßengraben.

Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Lkw musste abgeschleppt werden. Die Autobahnmeisterei kümmerte sich um den ausgelaufenen Kraftstoff. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht absehbar, dürfte sich aber aufgrund der umfangreichen Reinigungsarbeiten weit im fünfstelligen Bereich wiederfinden.

