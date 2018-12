Lokalsportcast, Folge 10: Im Weihnachtsmodus

HC Erlangen, Schwimmen und Sportlerehrung im neuen Podcast der Erlanger Nachrichten - vor 2 Stunden

ERLANGEN - In Folge zehn des Lokalsportcast feiern die EN-Sportredakteure Christoph Benesch und Katharina Tontsch eine kleine Podcast-Weihnachtsfeier auf der Erlanger Waldweihnacht - Glühwein und Tanzen mit eingeschlossen. Mitfeiern dürfen diesmal HCE-Torwart Nikolas Katsigiannis, Schwimm-Ass Peter Varjasi und Peter Brendel - Deutscher Einzelmeister im Kyudo. Ein großer Schluck Erlanger Lokalsport, sozusagen.

Der HC Erlangen schwimmt weiter auf einer Welle des Erfolgs: Eben erst den vierten Sieg in Folge in der Handball-Bundesliga errungen, geht es munter weiter in dieser Woche: Pokalschlager in Hannover und Heimspiel gegen die Eulen Ludwigshafen. Torwart Nikolas Katsigiannis, der beim 27:20 über die HSG Wetzlar über sich hinauswuchs, verrät, was ihm 17 Paraden in diesem Spiel ermöglichte.

Außerdem geben Christoph Benesch und Katharina Tontsch ein paar Anekdoten zum Besten, zum Beispiel wie es ist, seinen Beruf mit vom Zahnarzt betäubter Backe auf Englisch vorzustellen. Außerdem wird wieder kräftig getrunken, diesmal Glühwein anstelle von Bier.

Lokalsportcast, Folge 10: Im Weihnachtsmodus

Weitere Podcasts aus unserem Haus finden Sie in unserem Podcast-Archiv.

Der Lokalsportcast auf iTunes

Hier geht's zum RSS-Feed

Der Lokalsportcast auf Spotify

Christoph Benesch Erlangen E-Mail