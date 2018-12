Lokalsportcast, Folge 12: Feuerwerk und HC Erlangen

Ein Rätselhafter Jahresrückblick und der große Preis zur Handball-Bundesliga - vor 9 Minuten

ERLANGEN - Zu Silvester blicken die Erlanger Sportredakteure Christoph Benesch und Katharina Tontsch in ihrem Lokalsport-Quiz auf das Jahr 2018 zurück. Wer mit rätselt, kann sogar etwas gewinnen! Und das hat nicht nur zufällig etwas mit dem Handball-Bundesligisten HC Erlangen zu tun.

Der letzte Lokalsportcast des Jahres. Fast ein Grund zur Wehmut. Christoph Benesch und Katharina Tontsch blicken auf ein bewegtes Lokalsport-Jahr zurück. Allerdings natürlich auf ihre ganz eigene Art und Weise: mit einem Quiz. Ob Christioph Benesch alle fiesen Fragen seiner Kollegin beantworten kann, ob Sie, liebe User, auch mithalten können und was es dabei zu gewinnen gibt - alles sehr interessant.

Ebenfalls spannend: Wie erging es dem HC Erlangen im letzten Spiel des Jahres in Berlin? Und was folgt nun in der Pause der Handball-Bundesliga? Das und mehr hören Sie in Folge zwölf.

Die Erlanger Lokalsportler wünschen Ihnen einen schönen Silvester-Abend und einen guten Start ins Jahr 2019!

