Lokalsportcast, Folge 13: König Fußball und die Sportlerwahl

Das Dreikönigsturnier des FSV Erlangen-Bruck und die besten Sportler der Stadt - vor 0 Minuten

ERLANGEN - In weniger als zwei Wochen werden am Ball des Erlanger Sports der Sportler, die Sportlerin und die Mannschaft des Jahres gekürt. Im neuen Lokalsportcast stellen Christoph Benesch und Katharina Tontsch alle Nominierten vor. Außerdem geht es ums Klassentreffen der Fußballer und um die Handball-WM.

So viele starke und erfolgreiche Sportler: Man hat wirklich die Qual der Wahl, wenn es um die Sportlerwahl in Erlangen geht. Eine Jury, die Leser der Erlanger Nachrichten, die User von nordbayern.de (hier) und die Gäste am 55. Ball des Erlanger Sports küren ihren Sportler, ihre Sportlerin und ihre Mannschaft des Jahres. Eine kleine Entscheidungshilfe bietet auch diese Podcast-Folge. Doch nicht nur das.

Diesmal berichtet Katharina Tontsch auch vom Dreikönigsturnier des FSV Erlangen-Bruck. Zum 27. Mal gab es diese inoffizielle Stadtmeisterschaft bereits, bei der sich die Erlanger Fußball-Szene traditionell am Dreikönigstag trifft. Im Vorfeld der Handball-WM wagt Christoph Benesch zudem einen kleinen Ausblick, während die Spieler des HC Erlangen gerade größtenteils ihren Urlaub genießen.

