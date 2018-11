Lokalsportcast: Handball-WM, Sportamt und Abstiegskampf

Christoph Benesch und Gast Marcel Staudt in Folge 5 des Sport-Podcast der Erlanger Nachrichten - 12.11.2018 17:00 Uhr

ERLANGEN - Leistungssport, lernen wir diesmal, gibt es in Pegnitz nur im Minigolf. Dafür ist die Feuerwehr top. Eine Vizeweltmeisterin als Feuerwehrfrau hat aber nur Erlangen. Dafür besitzt Erlangen auch die schlechtere Fußballmannschaft. Ihr merkt schon: Es wird kräftig gebattled in Folge 5 zwischen den beiden Sportredakteuren der Städte im Erlanger Lokalsport-Podcast.

Lokalsportcast, Folge 5

Alleine wollte Sportredakteur Christoph Benesch dann auch nicht sein, deshalb holte er sich - Katharina Tontsch urlaubt in Thailand - mit Marcel Staudt Unterstützung von den Nordbayerischen Nachrichten Pegnitz. Der berichtet, wie es in der Provinz so ist und dass lokalsporttechnisch viel mehr als Minigolf eigentlich nicht berichtenswert ist.

Außerdem ist Kapitän Nicolas Schwab vom Baiersdorfer SV aus der Fußball-Landesliga zu Gast, der bei der derzeit vielleicht erfolglosesten Mannschaft der Liga spielt, der russische Handball-Nationalspieler Sergej Gorpishin berichtet über die Chancen, als Drittligaspieler zur WM zu fahren. Vera Licha erzählt, wie sie als Erlanger Feuerwehrfrau Vize-Weltmeisterin in Kalifornien werden konnte und Ulrich Klement erklärt, was eigentlich dieses ominöse Sportamt ist. So etwas, lernen wir, gibt es in Pegnitz nämlich nicht. Da gibt es nur einen Ältestenrat.

