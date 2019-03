Lokalsportcast: Überraschung zum Bayernliga-Derby

Nach dem 1:1 zwischen Eltersdorf und Bruck: Zwei Fußballer zu Gast im Podcast - vor 9 Minuten

ERLANGEN - Das Bayernliga-Derby zwischen dem SC Eltersdorf und dem FSV Bruck geht in die dritte Halbzeit. Nach dem 1:1 haben sich die Erlanger Lokalsportler Christoph Benesch und Katharina Tontsch zwei Überraschungsgäste ans Mikrofon geholt.

Der neue Erlanger Lokalsportcast kommt aus dem Keller. Nicht aus dem Keller in Köln, in dem so manch brisante Entscheidung im Bundesliga-Fußball getroffen wird. Sondern aus dem Keller der Siemens-Sportanlage in Erlangen.

Lokalsportcast, Folge 21: Überraschung zum Derby

Dort haben die EN-Sportredakteure Christoph Benesch und Katharina Tontsch den neuen Podcast aufgenommen. Nicht ohne Grund natürlich. Denn die beiden haben Bernd Eigner, den Trainer des SC Eltersdorf, und David Wägner, den Athletikcoach des FSV Bruck, nach Feierabend in der Arbeit besucht. So geht es um Derbys, Fitness, die guten alten Zeiten und auch um ein wenig Handball.

