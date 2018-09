Lösung des Parkproblems in Erlangen gesucht

ERLANGEN - Die Stadt Erlangen mit Oberbürgermeister und Stadtrat, aber ebenso die Bürgerschaft sind gefordert, dem Uniklinikum durch die Bereitstellung von Parkraum eine positive Zukunft zu garantieren.

Für manche sind Parkhäuser Orte des Schreckens. Zwar hält Videoüberwachung heute Verbrecher meist ab. Dafür werden niedrige Einfahrten, enge Kurven und Betonstützen für Fahrer immer größerer Autos zu angsteinflößenden Hindernissen. Foto: dpa



Denn dieses ist – im Gegensatz zu anderen Kliniken, die meist an den Stadträndern angesiedelt sind – mitten in der sowieso von Parkplatznot gebeutelten Innenstadt platziert. Prof. Heinrich Iro, der Ärztliche Direktor: "Alle Probleme, die die Stadt hat, vereint auch das Klinikum in sich." Notwendig sind deshalb die Zustimmung zur Planung und die Toleranz der Nachbarn.

"Das Klinikum lebt davon, dass Patienten zu uns kommen können. Nur dann können wir wachsen", hat Iro mehrere Stadträte, aber auch Innenminister Joachim Herrmann auf dem dieser Tage stattgefundenen Rundgang der CSU (die EN berichteten) hingewiesen. Die 24 Kliniken mit Hochschulambulanz, die sieben Institute und 19 selbstständigen Abteilungen, verfügen über 1394 Betten und 149 tagesklinische Plätze. Pro Jahr werden über 65000 stationäre und knapp 14 000 tagesklinische Fälle sowie 525 000 ambulante Leistungen registriert.

Gleichzeitig wächst der Bedarf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vor allem im Pflegebereich – und dieser kann nur zu einem Teil in der Stadt selbst gedeckt werden. Immer mehr Beschäftigte und Interessenten für eine Stelle kommen von auswärts, müssen weite Wege fahren aus einem Umland, das vom ÖPNV nur begrenzt erfasst werden kann. Dazu gesellen sich die Patienten. Mit über 7500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört das Uniklinikum zu den größten Arbeitgebern in Mittelfranken.

Noch 2010 hatte man gedacht, mit dem Bau des neuen Parkhauses an der Schwabachanlage das Problem in den Griff bekommen zu haben. Anstelle der ursprünglich avisierten 500 waren dort 380 Stellplätze entstanden – für knapp drei Millionen Euro Investitionskosten. Doch inzwischen gleicht diese Immobilie eher dem berühmten Tropfen auf den heißen Stein, denn mit den Jahren hat sich die Situation radikal verschärft: Vor dem Parkhaus bilden sich besonders in den frühen Vormittagsstunden lange Staus von auf die Einfahrt wartenden Pkw, und in den Seitenstraßen rund ums Klinikum findet man erst nach langem Umherfahren einen freien, zeitlich begrenzten Platz.

Nahezu alle anreisenden Patienten und Besucher, von denen 45 Prozent mehr als 20 Kilometer von Erlangen entfernt wohnen, fahren mit dem eigenen Pkw zum Klinikum und nutzen das Parkhaus, die Seitenstraßen und den Besucherparkplatz am Maximiliansplatz, um ihr Fahrzeug abzustellen. Bis sie einen Parkplatz gefunden haben, können eine viertel, eine halbe Stunde vergehen – mit einem viel Emissionen auslösendem Suchverkehr. Dagegen bleibt der Öffentliche Personennahverkehr links liegen – und das wird sich realistischerweise auch durch noch so gut gemeinte Appelle, auf Bus und Bahn umzusteigen, nicht ändern. Oder sollen Kranke, die operiert werden müssen oder nach ihrer Entlassung aus der ärztlichen Betreuung, den für sie beschwerlichen Weg zwischen Bahnhof und Kliniken fußläufig und mit allen Koffern bewältigen – um dann in voll besetzten Zügen und anschließend im Bus angerempelt zu werden?

Das Parkplatz-Defizit ist nachgewiesen zum einen durch zwei Aktionen aus dem Jahr 2016, als im Juli und Oktober jeweils eine Woche lang alle Patienten und Besucher von Studenten an den Pforten zu ihrer Anreise befragt worden waren. Damals wurden über 7300 Rückmeldungen erfasst. In das Gesamtergebnis fließen aber auch die Stimmen aus der Mitarbeiterumfrage zur Arbeitsplatzanreise aus dem Jahr 2013 ein. Für sie stehen zwar Parkhäuser bzw. -flächen an der Palmsanlage und bei der Kirche Herz Jesu zur Verfügung, doch sie reichen bei weitem nicht aus. Zumal Letztere, etwa 300 bis 400, künftig sowieso wegfallen werden. Laut Prognosen aufgrund von Datenerhebungen, Auswertungen und Befragungen werden laut Masterplan des Staatlichen Bauamts Erlangen-Nürnberg für die Mitarbeiter weitere 1500 Stellplätze benötigt, für Patienten und Besucher etwa 800. Finden diese keine Möglichkeit, ihren fahrbaren Untersatz unterzustellen, dann – befürchtet Iro – werden sie andere Wege suchen, d. h. die Erlanger Unikliniken in Zukunft links liegen lassen.

Im in knapp drei Jahren erstellten Masterplan sind vier Park-Alternativen aufgeführt. So bietet sich die Verlängerung der bestehenden Tiefgarage südlich des Kopfklinikums an. Für Parkhäuser hat man drei mögliche Standorte ausgemacht: südlich neben dem Aromagarten, in der Hindenburgstraße auf dem Gelände der in den Himbeerpalast ziehenden Philosophischen Fakultät und neben dem derzeit entstehenden Chirurgischen Zentrum. Leitender Baudirektor Dieter Maußner: "Das alles ist verkehrstechnisch vernünftig erschließbar." Und auch der heute notwendige Suchverkehr über manchmal eine halbe Stunde, der umweltschädliche Emissionen freisetzt, ließe sich spürbar einschränken. Maußner weiß: "Ohne genügend Parkplätze kann das Uniklinikum nicht funktionieren." Bei bis zu fünf Millionen Euro Investitionssumme für ein Parkhaus sind die Kliniken selbst der Bauherr – was für die meisten Fälle gilt. Der Freistaat hält sich da vornehm zurück.

Mit einer Bilanzsumme von 740 Millionen Euro zählt das Universitätsklinikum Erlangen zu den großen Krankenhauseinrichtungen in Deutschland. Und doch gibt es finanzielle Zwänge, denen der Klinikbetrieb unterliegt. Prof. Heinrich Iro, Ärztlicher Direktor des Klinikums: "Ab dem Moment, in dem wir wirtschaftlich nicht mehr erfolgreich sind, werden andere über uns bestimmen." Das "Krankenhaus der Supermaximalversorgung" ist – so Iro gegenüber der Presse – "darauf angewiesen, dass die Patienten zu uns kommen, weil wir von den Geldern der Krankenkassen leben". Als Einrichtung des Freistaats und Anstalt des öffentlichen Rechts ist es nicht zur Gewinnmaximierung verdammt, doch es wird unter dem Strich eine schwarze Null erwartet. Das erfordert Beständigkeit im harten Konkurrenzkampf mit den Privatkliniken. Iro: "Der Wettbewerb fällt uns häufig pekuniär nicht leicht, weil wir jede Erkrankung annehmen müssen. Andere Kliniken können Patienten, deren Fälle im Kostenrahmen nicht mehr gedeckt sind, wegschicken." Der Kaufmännische Direktor des Universitätsklinikums, Albrecht Bender, sekundiert: "Wir wollen keine einträglichen Fälle herauspicken, wie das einige private Kliniken zunehmend tun, um dem steigenden Kostendruck im Gesundheitswesen zu begegnen. Bei uns werden eben auch besonders schwere, seltene Erkrankungen optimal behandelt und das kostet oft mehr Geld, als uns das DRG-System (diagnosebezogene Fallgruppen, d. Red.) finanziert."

Nach einem im November 2015 veröffentlichten Ranking des Nachrichtenmagazins "Focus" gehört das Universitätsklinikum Erlangen unter 1173 analysierten Krankenhäusern in Deutschland mit dem Rang 9 zu den Top-10-Kliniken der Republik und nimmt in der Mehrzahl der untersuchten 16 Fachgebiete eine herausragende Platzierung ein.

Im November 1815, als in dem damals knapp 9000 Einwohner zählenden Erlangen der seit 1797 in der Hugenottenstadt tätige Chirurg Bernhard Nathanael Gottlob Schreger (1766-1825) ein "stabiles und ambulantes chirurgisches Clinicum" in der Wasserturmstraße 14 eröffnete – quasi Keimzelle des heutigen Universitätsklinikums – hat man all diese Probleme nicht gekannt. Fünf ordentliche Professoren – mit dem Anspruch von heute allerdings keinesfalls vergleichbar – kümmerten sich um die Kranken in drei Krankenzimmer, in denen acht Betten untergebracht waren. In achteinhalb Jahren wurden so 2265 Kranke, durchschnittlich 270 pro Jahr, behandelt und versorgt – bis 1824 am östlichen Ende des Schlossgartens in der Nachfolge eine akademische Klinik mit zunächst 25 Betten entstand. Damals fuhr man – wer es sich leisten konnte – mit der Pferdekutsche zum Arzt. Parkplätze waren zu dieser Zeit keine Mangelware.

