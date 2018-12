Lotto-Geschäft in Erlangen ausgeraubt

Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs - vor 46 Minuten

ERLANGEN - Unbekannte haben ein Lotto-Geschäft in Erlangen ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Einbruchs.

Die bislang unbekannten Täter drangen nachts gewaltsam in das Geschäft "Am Anger" ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Tabakwaren sowie Bargeld in geringer Höhe. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen.

Unmittelbar im Anschluss eingeleitete umfangreiche polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, in die unter anderem ein Polizeihubschrauber sowie Personensuchhunde involviert waren, führten nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen des Einbruchs am gestrigen Dienstag gegen 3.30 Uhr werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter Tel. (09 11) 21 12 33 33 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en