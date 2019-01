"Löwen" spendieren Eckentaler Tafel 5000 Euro

ECKENTAL - Der Lions Club Eckental-Heroldsberg hat 5000 Euro an die Tafel Eckental gespendet.

Lions-Präsident Karlheinz Bieswanger (re.) überreicht den symbolischen Scheck an die Leiterin der Eckentaler Tafel, im Beisein des Personalleiters Fred Meinel vom Eckenhaider Dorfladen. Foto: Georg Heck



Bei der Eckentaler Tafel herrschte großes Glücksgefühl bei der Scheckübergabe durch Lions-Präsident Karlheinz Bieswanger. Diese respektable Zuwendung stammt aus dem Erlös der Lions Club "Krapfenkracher-Aktion", die erneut ein großer Erfolg war.

Schon zum sechsten Mal riefen die "Löwen des ERH-Oberlandes" zum "Krapfenkracher". Nicht ganz pünktlich zum Faschingsbeginn, am 13. November 2018 sind die "Lions" ausgeschwärmt und lieferten fast 13 000 bestellte frische Krapfen aus, mehr als jemals zuvor. Der Lions Club Eckental-Heroldsberg ist sehr aktiv und veranstaltet über das ganze Jahr eine ganze Reihe von Aktionen und Veranstaltungen, oder nimmt rege daran teil. Darüber hinaus beteiligt er sich an langfristig angelegten Projekten in der Region.

In diesem Jahr wird mit der Tafel Eckental eine Einrichtung für bedürftige Menschen, die unter dem Dach des Diakonievereins Eckental angesiedelt ist, mit 5000 Euro unterstützt. Seitens der "Lions" werden mit diesem Beitrag damit aber gleich zwei sinnvolle Einrichtungen zweckgebunden vorteilhaft unterstützt. Laut der Vorsitzenden des Diakonievereins Ute Krahl und Fred Meinel, Personalleiter des Eckenhaider Dorfladens, wird die Tafel mit dieser Spende nach und nach das Angebot an Grundnahrungsmitteln, die Mangelware sind, ergänzen.

Dabei wird ausschließlich der genossenschaftliche und zum großen Teil ehrenamtlich betriebene Dorfladen in Eckenhaid als Lieferant dieser Produkte tätig sein.

