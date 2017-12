Seit fünf Jahren feiern Mitarbeiter und Studierende der Skandinavistik an der FAU jeweils am 13. Dezember auf der Erlanger Waldweihnacht das traditionelle schwedische Luciafest. Darum sind sie am Mittwochabend Sternsinger, Wichtel und Pfefferkuchen-Leute dorthin gezogen und haben ihre Lieder gesungen. Im E-Werk Garten fand später ein Lucia-Umzug statt. Zum Abschluss der nordischen Filmtage gab es eine schwedische Weihnachtskomödie. © Klaus-Dieter Schreiter