Lust und Leidenschaft: Paar hat Sex in Erlanger Laden

Die Angestellten hörten "verdächtige Geräusche" hinter dem Sichtschutz - 06.07.2018 15:04 Uhr

ERLANGEN - So eine Umkleidekabine ist schon ein romantisches Plätzchen. Das dachte sich zumindest ein Pärchen, als es in Erlangen Klamotten shoppen war: Kurzerhand fielen sie während des Anprobierens übereinander her. Und ließen sich auch von den Verkäufern nicht stören.

Junge Liebe ist doch schön: Die ersten Schmetterlinge im Bauch, der erste Urlaube zu zweit, der erste Sex in einer Umkleidekabine... Moment. Letzteres sollte eigentlich nicht zum Alltag von Liebenden gehören. Das war einem jungen Pärchen in Erlangen aber am Donnerstagnachmittag egal, als es ein Bekleidungshaus betrat.

Mit mehreren Kleidungsstücken verschwanden die zwei in Richtung Umkleidekabinen. Einer Mitarbeiterin des Ladens fiel auf, dass einer der Ankleideräume über einen längeren Zeitraum belegt war. Als die Angestellte nach dem Rechten sehen wollte, wurde sie von verdächtigen Geräuschen gestoppt: "Eindeutige Laute" drangen hinter dem Sichtschutz hervor, teilt die Polizei mit.

Pärchen ließ sich nicht beirren

Obwohl die Angestellte nach ihrer Entdeckung die beiden Liebenden dazu aufforderte, ihre "Aktivitäten" einzustellen und das Geschäft zu verlassen, ließen sich die beiden nicht beirren und machten munter weiter. Erst, nachdem die Zwei ihre Bedürfnisse befriedigt hatten, verließen sie das Geschäft.

Ihr Stelldichein blieb nicht ohne Spuren: Die mitgenommenen Kleidungsstücke, vorwiegend Unterwäsche im Wert von mehreren Hundert Euro, hatten sich während des Techtelmechtels auch in der Umkleide befunden. Sie waren dabei laut Polizei so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass sie nun unverkäuflich sind.

Gegen das junge Pärchen wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch erstattet. Noch vor Eintreffen der Polizei verschwanden die leidenschaftlichen Liebhaber. Die Polizei hat daher die Ermittlung aufgenommen und sucht nach den beiden Unbekannten. In diesem Zusammenhang überprüfen die Beamten auch die im Geschäft vorhandenen Überwachungskameras. Ob das Paar die "Tat" geplant hatte oder "spontan" übereinander hergefallen war, ist nicht bekannt.

