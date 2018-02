Lustiges Treffen der Faschings-Paare in Erlangen

Bei der Narrlangia musste diesmal auch gesägt werden - vor 1 Stunde

ERLANGEN - 20 Prinzenpaare aus ganz Franken haben sich bei der Faschingsgesellschaft Narrlangia Rot-Weiss getroffen, um das Ende dieser kurzen Session einzuläuten. Einen kleinen Wettbewerb hat es auch gegeben.

20 Prinzenpaare sind zu Gast gewesen bei den Erlanger Markgrafen Wilhelmine von Narrlangen und Karl zu Narrlangen (vorn). Auch das Erlanger Jugend-Markgrafenpaar Theresa und Leon (daneben) fungierte als Gastgeber. © Klaus-Dieter Schreiter



Das Erlanger Markgrafenpaar Wilhelmine von Narrlangen und Karl zu Narrlangen war stolzer Gastgeber dieses traditionellen Prinzentreffens, das in den 58 Jahren des Bestehens der Narrlangia Rot-Weiss nun bereits zum 45. Mal stattgefunden hat.

Immer am Dienstag vor Weiberfastnacht kommen die Prinzenpaare bei der Narrlangia zusammen, um sich in fröhlicher Runde kennen zu lernen. Bei den Vorstellungsrunden, während denen die Schlachtrufe durch die Queckenstube hallten, kam heraus: Die meisten Paare haben sich über das Internet, bei Facebook oder bei der Arbeit kennen gelernt.

Bei einem lustigen Wettbewerb mussten die Majestäten ein Stück von einem Baumstamm absägen, das genau 500 Gramm wiegen sollte. Das schafften die Narren vom Patenverein aus Langenzenn mit 502 Gramm am genauesten.

Reichlich behängt

Auch Gesellschaftsorden wurden wieder fleißig ausgetauscht, so dass das gastgebende Markgrafenpaar, das in diesem Jahr in historischen Gewändern auftritt, sowie das Nachwuchspaar Theresa Jugend-Markgräfin von Narrlangen und Leon Jugend-Markgraf zu Narrlangen hernach reichlich mit Orden behängt waren.

