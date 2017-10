"Lutherianum" in Erlanger Kantorei

ERLANGEN - Zum Lutherjahr wählte die Erlanger Kantorei St. Matthäus niemand geringeren als Werner Heider, um den großen Reformator mit einer Auftragskomposition zu ehren.

Tilo Heider (vorn) und Hermann Schwander an zwei Schlagzeugen zauberten mit Posaunist Harald Bschorr nie gehörte Klangerlebnisse. Foto: Harald Sippel



Ein beeindruckend großes Publikum hatte sich zur Uraufführung des "Lutherianum", das der hoch angesehene, mittlerweile 87-jährige Werner Heider für Chor, Posaune und Schlagzeug geschaffen hat, in St. Matthäus versammelt.

Wer ein "Alterswerk" erwartet hatte, musste umdenken, denn die musikalische Perlenkette aus Miniaturen, mit denen sich Chor und Musiker abwechseln, sprühen nur so vor Kreativität, die sich in mannigfaltiger Harmonik, kraftvoller Rhythmik und fast schon jenseitiger Klangschönheit ausdrückte. Christian Düfel hat Texte tiefer Wahrheit ausgewählt, die den erdverbundenen, weisen Luther anwesend sein ließen: "Ein Christ soll wenig Worte, dafür viel Taten machen" beispielsweise, oder "Je größer die Gewalt, je größer ist das Unglück". Besonders groß war die Zustimmung im Publikum bei der von Chor und Musikern begleiteten, mit viel Verve gehaltenen "Rede" zum Thema "Der schönsten und herrlichsten Gaben ist die Musica".

Die musikalische Leiterin (und Auftraggeberin der neuen Komposition) Susanne Hartwich-Düfel hat die Sänger der Matthäuskantorei zu einer erstaunlichen, makellosen Leistung geführt. Die oft in viele Stimmen zu komplexer Harmonik sich auffächernden Stücke fordern Gesangstechnik genauso wie Gehör und Mut. Gratulieren wir also zu einer absolut sicheren, lupenreinen und agogisch perfekt ausgeführten Leistung! Dazu die herausragenden Musiker: Harald Bschorr lässt seine Posaune feierliche Signale rufen, bewältigt halsbrecherische Tonsprünge und erreicht in jazzigen Passagen eine unfassbare Weichheit des Tons. Zusammen mit ihm zaubern Tilo Heider und Hermann Schwander an zwei Schlagzeugen nie gehörte Klangerlebnisse. Ein Zusammenspiel, das auch wegen der frappierenden Präzision nur bewundert werden kann.

Das "Lutherianum" ist bei weitem kein "Alterswerk" sondern eine Darstellung musikalischer Vielfalt, die konsequent einem roten Faden folgt, hin zu Offenheit, Vitalität, Wahrheit und Schönheit.

Besonders passend dazu hatte man den "Unendlichen Gesang" von Werner Heider (komponiert anlässlich des 1000. Stadtjubiläums) auf das Programm gesetzt und Jörg Krämer (Flöten), Valentin Krämer (Oboe), Adrian Krämer (Klarinette), Christoph Braun (Trompete) und Günther Voit (Saxofon) die Interpretation überlassen. Einsam beginnt die Flöte, übergibt an die Oboe, an die anderen Bläser, immer wieder ein einfaches Motiv scheinbar wiederholend, wenn da nicht minimale Veränderungen stattfänden, die das Ohr aufmerksam halten. Eine heute kaum mehr vorstellbare Ruhe liegt in dieser Musik, schottische Highlands tauchen im Geiste auf, oder die Wüsten der Anden. Jedes Instrument erhält sein "Solo" und mit der Zeit finden die Musiker zum Ensemble zusammen, die Klarinette haucht im Untergrund den Orgelton. Eigentlich könnte man in eine Meditation versinken, aber die thematischen und rhythmischen Kleinstgeschehnisse erlauben einfach kein Abschweifen – subtil hält Werner Heider die Zuhörer in seinem Bann.

Die feiern mit großer Begeisterung den Komponisten, sein Werk und die ausführenden Musiker. Sie haben ein Gesamtkunstwerk erlebt, dessen Anrührung noch lange spürbar bleibt.

