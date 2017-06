Machen die neuen Gitter den Erlanger Berg unsicher?

ERLANGEN - Für die Sicherheit der Bergbesucher erhöht die Stadt die Geländer an den Kellern. Im Zug dieser Veränderungsmaßnahmen entstanden neue Mauervorsprünge, über die die Meinungen nun weit auseinandergehen. Manche wittern sogar schon einen Schildbürgerstreich.

Sehr erfreut über den neuen Mauervorsprung am Erich-Keller waren anfangs etliche Besucher — wie zum Beispiel Hannes Hacker (links im Bild Kellerwirt Axel Fischer). Doch dann wurde er von den Sicherheitskräften vertrieben. © Harald Sippel



Der für das neue Sicherheitskonzept verantwortliche Ordnungsamtsleiter Mathias Schenkl ist zufrieden. Mit sich und auch mit den Bergbesuchern. Die hätten die höheren Geländer, wie sie bei einigen Kellern inzwischen teilweise schon errichtet wurden, gut angenommen, sagt er gegenüber den Erlanger Nachrichten.

Doch nicht jeder ist so zufrieden. Das wiederum aus unterschiedlichen Gründen.

Und darum geht es: Weil die höheren Sicherheitsgeländer aufgrund ihrer Drucklast auf den alten Sandsteinmauern nicht sicher verankert werden konnten, wurden sie vom Tiefbauamt nach innen versetzt und dort in einem neuen Betonfundament befestigt. An den Stellen, wo die alten Mauern durch neue Betonmauern ersetzt wurden, verfuhr man ebenso — um ein einheitliches Bild zu erzeugen. Dadurch sind die Geländer nicht mehr, wie zuvor, bündig mit der Mauer. Sondern es entstand ein etwa 60 Zentimeter breiter Mauervorsprung. So wie neben dem Türmchen beim Erich-Keller.

Dieser Mauervorsprung lädt nun geradezu dazu ein, sich daraufzustellen oder -zusetzen. Das haben einige Bergbesucher auch schnell bemerkt. Allerdings wurden sie von den Sicherheitskräften davongescheucht. Zu gefährlich? Seit fast 50 Jahren schaffe er es gut, auf dem Berg auf sich selbst aufzupassen, sagt Hannes Hacker. Mit einem Abstand zum Boden, der zwischen 30 und 120 Zentimetern variiert, könne er gut umgehen. Was für Erwachsene unproblematisch ist, kann jedoch bei Kindern ganz anders sein. Einen kleinen Schock erlitten die Eltern eines Kleinkindes, die am Vatertag einen Ausflug zum Berg gemacht hatten. Ihr Kind war ein paar Treppenstufen hinaufgeklettert und auf besagten Mauervorsprung abgezweigt.

Die Stadt reagierte umgehend. Einen Tag vor der Eröffnung der Bergkirchweih wurden metallene Bügel an die Geländer montiert, um den Zugang zu den neuen Podesten zu erschweren.

Dass dies nicht wirklich davon abhalten kann, sich auf den Mauervorsprung zu begeben, hat nun allerdings die Berg-Praxis gezeigt. Stehen dürfe man dort zwar nicht, aber man könne sich hinsetzen, signalisiert Mathias Schenkl mittlerweile sein Entgegenkommen.

Doch was ist, wenn die Bergkirchweih vorbei ist? Schließlich ist das Berggelände dann weiterhin zugänglich, und es können sich trotz der Metallbügel wieder kleine Kinder auf die Mauer verirren. Haftet dann die Stadt? Oder werden die Geländer nun noch einmal zum äußeren Mauerrand hin versetzt? Das auf keinen Fall, sagt Mathias Schenkl. Und eine Verantwortung der Stadt sieht er außerhalb der Berg-Zeit auch nicht.

"Zum einen bin ich dann nicht mehr Veranstalter der Bergkirchweih", sagt er. "Zum anderen hat die Stadt mit den Bügeln das ihre getan." Das sei dann, so schickt er hinterher, "nicht anders als in der freien Natur, wo es Felsen gibt und jeder das Risiko für sich selbst trägt."

Und nun zurück zur Kirchweih: Was den Wunsch einiger Bergbesucher betrifft, die die Mauer während der Kerwa gern benützen würden, da winkt er ab. "Die Menschen wünschen viel", meint er. Kein Grund, darauf einzugehen. Schließlich gebe es ja sogar "Leute, die nach wie vor in die Büsche pinkeln".

EVA KETTLER