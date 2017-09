Macht und Pracht in Erlangen

Der Tag des offenen Denkmals gibt auch der Stadt Gelegenheit, mit Denkmalen Profil zu zeigen. - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Das Schloss ist wohl das ausdrucksvollste Monument einer Macht- und Pracht-Architektur. Das 1703 fertiggestellte barocke Bauwerk ist Erlangens Symbol schlechthin und ein bedeutendes Beispiel für den Wunsch des Adels, weltliche Macht und Wohlstand in Form der Prachtentfaltung auszudrücken. Es ist aber auch mit seinen Sandsteinfiguren an der Dachkante – Sinnbilder für Ewigkeit und eine Verbeugung vor Kunst und der Morgendämmerung der Aufklärung – ein angemessener Bau für den Sitz einer Universität, die sich als Kind der Aufklärung verstehen mag.

Foto: André De Geare



Foto: André De Geare



Deswegen findet die Eröffnung des Denkmaltags am Sonntag um 11 Uhr in der Aula des Schlosses im zweiten Stock statt, wo der emeritierte Professor für Neuere Geschichte und Landesgeschichte, Werner Blessing, in einem Vortrag den Spuren von Macht und Pracht im Erlanger Stadtbild sehr grundsätzlich nachgehen wird.

Nur einen Steinwurf entfernt gibt es ebenfalls Einblicke in die Geschichte, die über die reine Gestalt des ansehnlichen Hauses hinausgehen: Im Palais Stutterheim wird der ehemalige Leiter des Stadtmuseums, Thomas Engelhardt, neue Forschungsergebnisse über den Bau und die Baugeschichte des vorübergehenden Alterssitzes der Markgräfin Caroline vortragen (15 und 16 Uhr). Besonders interessant: Nach dem Fund von Zeitdokumenten im Staatsarchiv Nürnberg konnte Engelhardt erstmals das ursprüngliche Bau- und Raumprogramm für das Haus rekonstruieren.

Für jedermann offen hingegen ist das Raumprogramm des heutigen Rathauses – auch wenn nicht alle Räume gleichermaßen zugänglich sind. Um einen Blick hinter die Kulissen bürgerlicher Macht zu gestatten, wird Oberbürgermeister Florian Janik am Sonntag um 14 und um 15 Uhr sein Dienstzimmer öffnen, durch den Ratssaal führen und den Besuchern vom 14. Stock aus einen Überblick über Erlangen ermöglichen.

Zu den Neuerungen des Denkmaltags gehört eine Vorabendveranstaltung. Einen musikalischen Auftakt im Wassersaal der Orangerie veranstaltet der Freundeskreis der Altstadt ab 19.30 Uhr mit zwei Streichquintetten von Felix Mendelssohn Bartholdy und Antonín DvoÝák durch die Staatsphilharmonie Nürnberg. Umrahmt wird das Konzert von einer Lesung aus den (ziemlich ungeschminkten) Memoiren der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth, der die Schauspielerin Adeline Schebesch ihre Stimme leiht. Da hier die Plätze endlich sind, ist ein rechtzeitiger Kartenkauf in den Vorverkaufsstellen zu empfehlen.

Zwei andere "Machtzentren" sind durch wechselseitige Führungen miteinander verbunden. Vom ehemaligen Altstädter Rathaus, dem heutigen Stadtmuseum am Martin-Luther-Platz, starten um 13.30 und um 15.30 Uhr Führungen durch die Stadt bis zum Med-Museum in der Gebbertstraße 1, ebenso in gegenläufiger Richtung. Die Führungen verstehen sich als historischer Stadtspaziergang. Daneben gibt es in beiden Häusern eigene Führungen zu Geschichte und Funktion, im Stadtmuseum hat zudem die Abteilung Museumspädagogik Etliches für Kinder vorbereitet.

Denkmale erzählen immer auch Geschichte(n) über die sozialen und kulturellen Verhältnisse ihrer Entstehungszeit. Fast widersprüchlich erscheint es da, wenn ausgerechnet auf der trutzig-wehrhaften Stadtmauer am Saugraben das Stadtforscherhaus des Heimat- und Geschichtsvereins sitzt, ein bescheidenes Ackerbürgerhäuschen, das am Denkmaltag wegen seiner gefährdeten Bausubstanz unter dem Titel "Ohn’ Macht – ohn’ Pracht" als Baustelle gezeigt wird. Damit ist dieses Häuschen auch ein Hinweis darauf, dass selbst Armut und Geldmangel Denkmale hervorbringen, aber auch vernichten können.

Macht- und Prachtbauten schufen aber auch andere Institutionen. Beispielsweise das Militär, das in Erlangen zahlreiche Garnisonsbauten hinterlassen hat, die heute zivil genutzt sind. In der Drausnickstraße 1 b, in der heutigen Technikerschule, tafelten einst die Offiziere des 19. Bayerischen Infanterieregiments – zu sehen am Sonntag von 13 bis 17 Uhr.

Und im Haus der Bubenreuther in der Östlichen Stadtmauerstraße 32 zeigen Führungen zwischen 13 und 17 Uhr ein zwischen demokratischem Aufbruch und nationaler Großmannssucht schwankendes Studentenvölkchen, das dort ein durchaus prachtvolles Quartier gefunden hatte.

Ein ausführliches Programm gibt es im mittlerweile 20. Begleitheft zum Tag des offenen Denkmals, das Dank der Sparkasse Erlangen kostenlos abgegeben wird und diesmal besonders umfangreich geraten ist. Auch das ist – wie es Hans Kurt Weller vom Ortskuratorium der Deutschen Stiftung Denkmalschutz feststellt –, neben der intensiven Zusammenarbeit aller Erlanger Denkmal-Begeisterten ziemlich einmalig in der deutschen Städtelandschaft.

Das Heft liegt aus im Tourismusbüro in der Goethestraße, an der Infotheke im Rathaus, in der Adler-Apotheke in der Hauptstraße 61 und in der Geschäftsstelle der Erlanger Nachrichten, Hauptstraße 38.

PETER MILLIAN