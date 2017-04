Magie und Kunst mit Klebeband in Erlangen

ERLANGEN - Noch bis Mitte Oktober finden die Jugendkulturtage des Bezirks Mittelfranken statt. Verschiedene Freizeitangebote ermöglichen Jugendlichen, ihre Umgebung kennen zu lernen und sie mitzugestalten. Zum Leitthema Perspektive können sich junge Menschen kreativ austoben.

Ungewohnte Perspektive: Zum Auftakt der Jugendkulturtage bastelten Kinder auf der Jugendfarm bunte Masken. Foto: Foto: Anestis Aslanidis



Was siehst du? Was hörst du? Was denkst du? Diese Fragen beantworten Kinder und Jugendliche im nächsten halben Jahr durch Einsendungen von künstlerischen Beiträgen. Junge Menschen sammeln Eindrücke aus ihrer Umgebung. "Wie klingt ein Frühstück?" heißt eine Frage. Der Vorschlag zur Ausarbeitung lautet: Einfach ein Tonband während der wichtigsten Mahlzeit des Tages mitlaufen lassen und das Geklapper und Geplapper dokumentieren.

Speziell in Erlangen gibt es Geheimnisvolles für die Kleinsten auszuprobieren. Zauberkünstler Bernd Distler leitet Workshops im Juni und Juli. Die Kinder lernen Kartentricks und beantworten hoffentlich bald die Frage, wie auf einmal die Münze hinter dem Ohr hervorkommt. Die Nachwuchsmagier haben dann in der Abschlussveranstaltung im Herbst ihren großen Auftritt.

Dass Klebeband nicht nur praktischen Nutzen, sondern auch künstlerischen Wert haben kann, wollen die Teilnehmer des Workshops "Tape it —Make it" beweisen, der von 21. bis 23. Juli im Eckentaler Jugendtreff stattfindet. Die Werkzeuge: Teppichmesser, Schere und die eigene Fantasie. Die zehn bis 15-Jährigen mit und ohne Behinderung machen aus langweiligem Klebeband bunte Kunstwerke.

Durch die Kooperation mit dem Projekt "Grenzenlos!" kommen auch Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung nicht zu kurz.

Das Ziel der Aktion "Mischen!" ist es, junge Menschen aus grundverschiedenen Lebenswelten aufeinander treffen und Grenzen verschwimmen zu lassen.

Informationen zur Teilnahme gibt es im Internet unter www.mischen-mfr.de oder auch unter

www.bezirksjugendring-mittelfranken.de

