Mam Mam Burger: Erlangen hat ein neues Burger-Paradies

Fast-Food-Klassiker gibt es in vielen Pubs und Kneipen, auch Hans im Glück soll kommen - vor 58 Minuten

ERLANGEN - Zwischen Instagram, Manufaktur-Hackfleisch und Bio-Spiegel-Ei: In Erlangen hat eine Filiale von "Mam Mam Burger" aus Nürnberg eröffnet. Doch auch in Kneipen und Pubs gibt es den leckeren Fast-Food-Klassiker. Und aufgepasst: "Hans im Glück" zieht es an den Hugenottenplatz.

Alles wird ohne großen Schnickschnack serviert, schmeckt aber sehr lecker: Einen „Mam Mam Burger“ gibt es nun auch in Erlangen. Foto: Foto: StefanMößler-Rademacher



Es ist schon erstaunlich, wie lange die Stadt ohne hippe Burger-Läden auskommen konnte. Also ohne Restaurants, in denen kleine Baumstämme von der Decke hängen sowie quasi die Lebensläufe der Rinder in der Speisekarte abgedruckt und das Schnitzmesser für die handgemachten Pommes vorgestellt werden.

Glüxrausch, Granny Mac’s und Arizona

Es lag vielleicht einfach auch daran, dass sich in Erlangen etliche Pubs, Restaurants und Kneipen auf die Herstellung dieses einstigen Fast-Food-Klassikers in vielen Variationen spezialisiert haben — und ihre Sache sogar sehr gut machen. Beispielsweise der Glüxrausch am Martin-Luther-Platz, der zurecht stolz darauf ist, dass die Patties aus 100 Prozent regionalem Rindfleisch von der Traditionsmetzgerei Brunner bestehen und die Brötchen von der Bäckerei Gulden bezogen werden. Allesamt Handwerksbetriebe, die bequem per Fuß erreicht werden können.

Köstlich auch die rustikalen Burger in den Pubs "Granny Mac’s" (auch mit irischem Cheddar-Käse) oder im Dartmoor Inn, in dem schon mal Burger mit Jalapenos und hausgemachtem scharfen Ketchup serviert werden, die "hot like hell" sein können. Nicht zu vergessen die leckeren Burger-Varianten mit so schönen Namen wie "Waldschrat" oder "Schwarzenegger" im Arizona, bei dem das Rinderhack auf den Lavastein-Grill wandert.

Doch nun drängen auch die Burger-Schuppen mit Instagram-tauglicher Innenausstattung auf den Erlanger Markt. Die erste kleine Kette, die hier in Erlangen Fuß fassen möchte ist "Mam Mam Burger" aus Nürnberg (in Erlangen an der Unteren Karlstraße 5, geöffnet: Mo.—So. 11.30 bis 22.30 Uhr, Telefon: 0 91 31/9 13 92 52, online hier zu finden).

Auch eine vegane Variante ist im Angebot

"Hase ist aus" steht auf dem Dürer-Hasen-Poster an der Wand. Klar, deshalb gibt es hier auch ausschließlich Burger in einigen Varianten. Das Fleisch kommt aus der Freilandhaltung der Angus Manufaktur Franken, die Fries und der Krautsalat sind handgemacht. Auch eine vegane Variante ist im Angebot. Alles wird ohne großen Schnickschnack serviert. Alles schmeckt sehr lecker. Wer Lust auf große Portionen hat, kann noch alle möglichen Toppings vom Bacon bis zum Bio-Spiegel-Ei draufpacken.

Und der Burger-Hype geht weiter: Wie aus der Zentrale des Franchise-Unternehmens in München zu hören ist, wird demnächst "Hans im Glück" eine Filiale in zentraler Innenstadtlage eröffnen. Vermutlich direkt am Hugenottenplatz.