Mann beleidigte in Erlangen 19-jährige Frau

Passant schlug Täter in die Flucht - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Grundlos beleidigt hat in Erlangen ein bisher unbekannter Mann eine 19-Jährige, die am Donnerstag gegen 22.30 Uhr im Bereich der Kanalunterführung in der Kraftwerkstraße Richtung Frauenaurach spazieren ging.

Die Polizei sucht nach Zeugen wegen der Beleidigung. © NN-Archiv



Der Mann war mit einem Bekannten plötzlich neben der jungen Frau mitgegangen und hatte dann begonnen, sie zu beschimpfen. Ein Passant wurde auf die Situation aufmerksam und griff schlichtend ein. Die beiden Männer suchten daraufhin das Weite.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Beleidigung aufgenommen. Neben den zwei unerwünschten Begleitern sucht die Polizei auch nach dem einschreitenden Passanten. Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 0 91 31/ 76 01 14 melden.

