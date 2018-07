Mann fragt erst um Hilfe und beleidigt dann Beamte

Im Anschluss daran platzte auch noch ein Gerichtstermin - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Mittwochmorgen erschien ein Mann aus Holland in der Erlanger Polizeidienststelle, um sich nach dem Weg zum Amtsgericht zu erkundigen, da er dort vorgeladen war. Den hilfsbereiten Beamten begegnete er jedoch urplötzlich mit Beleidigungen und Schimpfwörtern.

Der 36-jährige Mann war um 9 Uhr morgens im Amtsgericht zu einer Gerichtsverhandlung vorgelanden, hatte sich jedoch offensichtlich davor nicht nach dem Weg erkundigt. Die Polizisten zeigten sich hilfsbereit, aufgrund der Sprachbarriere gestaltete sich die Wegbeschreibung jedoch als schwierig.

Schließlich erklärte sich eine Streife bereit, den Holländer zum Amtsgericht zu begleiten. Doch als sie die Dienststelle verließen, begann der Mann plötzlich grundlos die Polizisten zu beleidigen - selbst in der ausländischen Sprache waren die Schimpfwörter unverkennbar, wie die Polizei schreibt. Die Beamten führten daraufhin einen Alkoholtest bei dem Mann durch, der einen Wert von über 2,1 Promille aufwies.

Die Beamten verständigten das Amtsgericht, welches trotzdem auf eine Vorführung des Holländers bestand. Weil er jedoch so betrunken war, konnte er vor Gericht nicht vernommen werden und der Richter ordnete eine Untersuchungshaft an. Die Zeit bis zu seinem nächsten Verhandlungstermin wird der 36-Jährige nun in einer Justizvollzugsanstalt verbringen.

Auch auf dem Weg dorthin, wurden die Polizeibeamten permanent beschimpft, weswegen der Mann sich nun auch wegen Beleidigung strafrechtlich verantworten muss. "Der Weg zum Gericht dürfte ihm nun allerdings bekannt sein", so die Polizei.

