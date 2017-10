Mann ohne Hose verschreckt Spaziergängerinnen

Mehrere Exhibitionisten im Erlanger Stadtgebiet gesichtet - vor 56 Minuten

ERLANGEN - Am Sonntagabend hat ein bisher unbekannter Mann zwei Spaziergängerinnen verschreckt, indem er sich in naher Distanz mit heruntergelassener Hose zeigte. Bereits zwei Tage zuvor war ein weiterer Exhibitionist an einem Spielplatz in Erlangen aufgefallen.

Der erste exhibitionistische Vorfall in Erlangen ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr an einem Kindergarten an der Donaustraße. Ein circa 25 bis 30 Jahre alter Mann, den eine Zeugin auf 1,80 Meter groß schätzt und als arabisch aussehend beschreibt, zeigte sich in schamverletzender Weise in Richtung des Spielplatzes. Als die Zeugin ihn aufforderte dies zu unterlassen, floh der Mann.

Ein zweiter Exhibitionist verschreckte am Sonntagabend gegen 18 Uhr zwei Spaziergängerinnen, die sich in der Nähe des Dummetsweihers auf einem Baumstamm niederließen. Ein von den Frauen auf circa 40 Jahre geschätzter Mann, circa 1,80 Meter groß, in einem rot-weißen Pullover und einer blauen Jeans näherte sich bis auf 20 Meter mit heruntergelassener Hose. Die beiden Frauen flüchteten.

Die Polizei Mittelfranken bitten unter der Rufnummer (0911) 2112-3333 um Hinweise zu beiden Vorfällen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.