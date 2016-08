Mann rastet aus und bedroht Busfahrer mit Schere

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille - vor 4 Minuten

ERLANGEN - Gleich mehrfach hat ein 56-Jähriger am Mittwoch in Erlangen für Unruhe gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, pöbelte der Mann erst Menschen am Hauptbahnhof an und später randalierte er in einem Bus nach Tennenlohe.

Zunächst wurde der 56-Jährige am Vormittag gegenüber Passanten am Erlanger Hauptbahnhof ausfällig. Auch gegenüber des Sicherheitsdienstes und der Polizei verhielt er sich aggressiv, weshalb er einen Platzverweis erhielt.

Etwa zwei Stunden später randalierte der 56-Jährige dann in einem Bus nach Tennenlohe.

Während der Fahrt verschüttete er erst seine Getränke und beschimpfte dann andere Fahrgäste. Als der Busfahrer den Mann aufforderte, den Bus zu verlassen, zog der 56-Jährige eine Schere aus seiner Hosentasche und bedrohte ihn. Polizisten nahmen den Mann in der Nähe des Tatorts fest.

Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von fast 2,6 Promille. Nachdem der Mann zurzeit keinen festen Wohnsitz hat, wurde er beim zuständigen Gericht vorgeführt. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Der Busfahrer blieb unverletzt.

