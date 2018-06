Mann schlägt Frauen vor Erlanger Disco brutal zusammen

Zwei 20-Jährige mussten in die Chirurgie eingeliefert werden - vor 9 Stunden

ERLANGEN - Am Samstag, gegen 3 Uhr morgens, ist es vor einer Diskothek in der Innenstadt von Erlangen zu einer brutalen tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Zwei 20-jährige Frauen aus Erlangen wurden offenbar von einem jungen Mann geschlagen.

Laut Polizei wurden die beiden Erlangerinnen vom Rettungsdienst in die Chirurgie gebracht. Dort war wegen Verdachts auf Gehirnerschütterung eine stationäre Aufnahme erforderlich. Außerdem erlitt eine der 20-Jährigen eine Platzwunde an der Stirn, die andere eine Platzwunde am Hinterkopf.

Weil beide Frauen deutlich betrunken waren, konnte der genaue Tathergang bislang nicht geklärt werden. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort ergab sich zwar ein Tatverdacht gegen einen jungen Mann - der aber vor Ort nicht mehr angetroffen werden konnte.

