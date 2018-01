Mann stürzt bei privater Silvester-Party aus dem Fenster

Feier in Erlangen: Der 31-Jährige hatte Glück im Unglück - vor 6 Stunden

ERLANGEN - Silvester feierten viele auch einfach privat in ihren eigenen vier Wänden: Dabei kommt es immer wieder zu kuriosen, aber auch zu gefählichen Szenen. In diesem Fall hatte ein 31-Jährige in Erlangen Glück im Unglück, als er aus dem Fenster stürzte.

Glück im Unglück hatte ein 31-Jähriger aus Stuttgart. Der Mann besuchte in Erlangen eine private Silvesterfeier und ging gegen 4:30 Uhr ins Badezimmer der Wohnung. Aus bislang nicht geklärten Gründen versuchte er über das Badfenster ins Freie zu gelangen.

Dabei verlor er den Halt, und stürzte etwa fünf Meter auf die Terrasse des Hauses. Durch den Sturz zog sich der Mann eine Schulterfraktur sowie diverse Schürfwunden zu. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Beobachtung in die Notaufnahme der Universitätsklinik.

