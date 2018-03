Mann und Frau Squash: Kandra gewinnt Deutsche Meisterschaft

ERLANGEN - Fast wäre das Eheglück perfekt gewesen: Der Mann erstmals Deutscher Meister, die Frau ebenfalls. Am Ende wurde sie aber Zweite. Trotzdem freuten sich Sina und Raphael Kandra.

Das Spiel um Platz eins: Raphael Kandra bei der Deutschen Meisterschaft. © Henning Angerer



Die Handynummer kam von Papa Kandra. Für ein persönliches Gespräch. Also einfach mal anrufen, immerhin ist da einer Deutscher Meister geworden. Und das zum ersten Mal. Am anderen Ende der Leitung hebt schnell jemand ab, fast am anderen Ende der Welt. Raphael Kandra ist gerade in Kanada. "Hier spiele ich ein Weltranglisten-Turnier", sagt der gebürtige Fürther, der in Eckental aufgewachsen ist und im Sportland in Erlangen das Squash-Spielen gelernt hat.

Seit knapp zehn Jahren ist Raphael Kandra bereits Profi, beim 1. SC Paderborn spielt er in der besten Mannschaft Deutschlands — und nun ist er auch der beste Einzelspieler. In Hamburg gewann er das Finale der Deutschen Meisterschaft gegen Valentin Rapp mit 3:1. Sein stärkster Konkurrent und Teamkollege Simon Rösner war allerdings gar nicht angetreten. "Er hat sich gegen die Teilnahme entschieden, in den vergangenen Jahren haben wir uns immer im Finale bekriegt, es waren immer knappe Spiele", sagt Raphael Kandra. Zweimal war der 27-Jährige nur Vizemeister. Nun ist er Meister, erstmals überhaupt.

Manche hätten im Vorfeld schon gemeint, "eine Deutsche Meisterschaft ohne Simon ist keine Deutsche Meisterschaft", sagt Raphael Kandra. "Doch das denke ich nicht. Ich habe mich diesmal so hart vorbereitet wie noch nie zuvor. Er wäre der Favorit gewesen, er ist die Nummer sechs der Welt. Doch es wäre kein Selbstläufer gewesen." Für den Eckentaler war es die "Krönung der nationalen Turniere". Noch besser wäre nur gewesen, wenn auch Sina Kandra ihr Finale gewonnen hätte.

Beide kennen sich noch aus dem Bayern-Jugendkader. "Sie war die beste Jugendspielerin", erinnert sich Raphael Kandra. Seine Frau ist ein Jahr älter als er. "Damals hatten wir deshalb auch keine Augen füreinander." Mädchen interessieren sich eben erst einmal nur für ältere Jungs. "Irgendwann habe ich mich dann aber doch durchgesetzt", sagt Raphael Kandra.

Seit zehn Jahren sind sie ein Paar. Mittlerweile ist seine Frau allerdings kein Squash-Profi mehr. "Sie hat im Januar die Sportfördergruppe der Bundeswehr verlassen und sich beruflich umorientiert."

Das Training stand seither nicht mehr im Fokus, das spürte Sina Kandra auch im Finale. Sie verlor in einem harten Match gegen ihre Vereinskollegin Franziska Hennes mit 2:3. "Ich habe extrem mitgefiebert", sagt Raphael Kandra. Obwohl das Damen-Finale kurz vor seinem eigenen Endspiel war, wollte der Eckentaler seine Frau unterstützen. "Ich hätte es ihr so gewünscht, die Chance war riesig, dass wir beide gewinnen." Als Raphael Kandra im gläsernen Centercourt in Hamburg sein Finale spielte, war seine Frau sofort für ihn da. "Sie hat sich auch mega für mich gefreut."

Sina und Raphael Kandra bei der Siegerehrung. © Foto: Henning Angerer/Pixathlon



Lange konnte sich das Ehepaar allerdings auch nicht gemeinsam freuen. Zwar gab es abends ein schönes Essen, "auch meine Eltern und mein Bruder sind nach Hamburg gekommen und haben mit mir gefeiert", sagt Raphael Kandra. Nach ein paar Trainingstagen und einem Bundesliga-Wochenende mit dem SC Paderborn ging es dann aber bereits schon wieder weiter nach Montreal.

13 bis 15 Weltranglisten-Turniere spielt der Eckentaler jedes Jahr. Aktuell ist Raphael Kandra die Nummer 42 der Welt. Sein Ziel sind die Top 30. "Das ist das A und O. Und es ist ein Zwischenziel. Wenn ich das erreicht habe, soll es weiter nach oben gehen." Wenn der 27-Jährige zurück ist aus Kanada hat er zwei Termine bei der Bundeswehr, dann folgen ein Bundesliga-Spiel und ein Turnier in Zürich, später in dieser Saison geht es noch nach China. "Das bringt der Job so mit sich."

Seine Eltern sieht der Eckentaler daher immer weniger, sogar Weihnachten hat er nun zum ersten Mal nicht in Franken, sondern in Paderborn gefeiert. Auch die gemeinsame Zeit mit Frau Sina wird weniger. "Es ist nicht mehr so wie früher, klar, doch wir sind zufrieden."

Ziele hat der Squash-Profi noch viele, die Weltrangliste, aber auch die Europäische Team-Meisterschaft und natürlich die Titelverteidigung bei der Deutschen Meisterschaft. Zuallererst aber nennt der Eckentaler einen ganz anderen Plan: "Wir wollen eine Familie gründen." Ist es soweit, dürfte Raphael Kandras Handy nicht mehr still stehen. Wo auch immer er dann ist.

