Mann verprügelt Nebenbuhler in Erlangen

Ehemann hatte Frau mit anderem Mann im Wald ertappt - vor 57 Minuten

ERLANGEN - Am Montag gegen 14.30 Uhr kam es in Büchenbach zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern. Beide Kontrahenten wurden verletzt.

Ein 38-Jähriger ertappte in einem Waldstück unweit des Europakanals seine Ehefrau zusammen mit einem 21-Jährigen. Der Ehemann geriet dadurch so in Rage, dass er seinen Nebenbuhler in den Schwitzkasten nahm und ihn mit Fäusten schlug.

Der Jüngere setzte sich mit einem Spiralschloss zur Wehr und schlug mit diesem auf seinen Kontrahenten ein. Die beiden Männer wurden jeweils leicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0 91 31) 76 01 14 mit der Polizei in Erlangen in Verbindung zu setzen.

