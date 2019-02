Mann verursacht im Medikamentenrausch zwei Unfälle

Er hatte außerdem Heroin und ein Messer bei sich - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Scheinbar völlig unzurechnungsfähig war am Mittwoch ein Autofahrer auf der A3 unterwegs. Nun ist der 34 Jahre alte Mann wohl seinen Führerschein los.

Ein 34-jähriger Mann verursachte am Mittwoch im Medikamentenrausch zwei Verkehrsunfälle. Ein Sattelzugfahrer, der auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs war, bemerkte Behringersdorf und Nürnberg-Nord plötzlich einen "Ruck". Laut Polizei Erlangen hielt er an und stellte fest, dass ein Auto unter seinem Sattelauflieger steckte. Der Autofahrer blieb völlig unverletzt.

Den Polizeibeamten fiel auf, dass der 34 Jahre alte Mann abwesend wirkte. Er hatte seine Medikamente in einer Überdosis eingenommen und geriet in völlige Müdigkeit. Im Rahmen der Unfallaufnahme fanden die Beamten zudem Heroin und ein verbotenes Messer im Wagen des Unfallverursachers.

Als die Polizisten die Einsatzzentrale über den Unfall informierten, meldeten sich die Kollegen der Verkehrspolizei Feucht, da der 34-Jährige in deren Bereich einen Schutzplankenschaden verursacht hatte und anschließend geflüchtet sei.

Für die Aufräumarbeiten musste die A3 in Richtung Würzburg rund zehn Minuten gesperrt werden. Die Sachschäden belaufen sich auf rund 30.000 Euro. Der Unfallverursacher musste sich einer Blutentnahme unterziehen, er wird wohl seinen Führerschein verlieren.

