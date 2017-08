Mann wirft Marihuana in Kanal - Polizei birgt Beutel

Radfahrer hatte geringe Menge Drogen dabei - Wohnungsdurchsuchung folgte - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Eigentlich wollte ihn die Polizei nur wegen eines Verkehrsverstoßes kontrollieren. Doch dann warf ein 47-jähriger Fahrradfahrer in Büchenbach vor den Augen der Beamten plötzlich einen Plastikbeutel mit Marihuana in den Main-Donau-Kanal.

Wegen eines Verkehrsverstoßes ist ein 47-jähriger Fahrradfahrer am Mittwoch gegen 19 Uhr in Erlangen-Büchenbach ins Visier der Polizei geraten. Als die Beamten den Mann in der Nähe des Main-Donau-Kanals kontrollieren wollten, verhielt sich dieser äußerst verdächtig.

Wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt mitteilt, sprang er unvermittelt von seinem Gefährt, "zog einen kleinen Plastikbeutel aus der Hosentasche und schmiss diesen daraufhin in den Kanal". Doch er hatte seine Rechnung ohne die Beamten gemacht, denen es nämlich gelang, "die Tüte aus dem Wasser zu bergen", wie es die Polizei formuliert.

Wie sich herausstellte, wollte der aus Erlangen stammende Mann Rauschgift verschwinden lassen. In dem Beutelchen befand sich eine kleine Menge Marihuana. Damit hatte sich der 47-Jährige noch mehr Ärger eingebrockt. Seitens der Justiz wurde eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet.

Auf dem Wohnanwesen des Mannes fanden die Polizisten verbotene Marihuanapflanzen auf, die der Mann offensichtlich selbst gezüchtet hatte. Sowohl das weggeworfenen Rauschgift als auch die Pflanzenbestände wurden sichergestellt. Strafrechtlich hat sich der 47-jährige nun nach dem Betäubungsmittelgesetz zu verantworten. Vom Verkehrsverstoß war in der Mitteilung keine Rede mehr.

